美喊加重徵稅 陸嗆奉陪到底

針對中國大陸開徵34%的報復性關稅，美國總統川普7日表示，如果中國大陸不撤銷報復性關稅，美國9日將回敬額外加徵50%的關稅；大陸外交部、商務部昨（8）日表示，如果美方執意打關稅戰、貿易戰，「中方必將奉陪到底」。

不過，川普也重申，他與習近平關係非常好，希望未來能保持這樣的關係；川普並稱自己非常尊重中國，但中國不能繼續剝削美國。

彭博資訊報導，一位白宮官員稱，川普最新說的50%關稅，將是在9日生效的34%「對等」關稅及今年稍早已實施的20%關稅的基礎上再疊加。如此一來，今年宣布的關稅累計達到104%，相當於所有中國大陸輸美商品的進口價格，實際上都翻了一倍。

川普7日在社群網路Truth Social上表示，如果中國大陸8日不撤回34%的報復性關稅，美國9日將會再加徵50%的關稅，而且所有中國要求與美國的會面都將取消，而美國將與所有要求會面的國家，立即展開談判。

他還說，他已提出警告，若有國家向美國徵收報復性關稅，將被立即回敬更高的關稅，但中國忽略他的警告。

川普說，他在第一任總統任期中曾希望與中國達成協議，打開中國大陸市場，讓美國企業能夠進入，讓美國企業得以與中國和其他國家的企業競爭，不過最後協議沒有成功；川普並稱中國是個封閉的國家。

大陸商務部昨天就「美方威脅升級對華關稅」指出，中方對此堅決反對，如果美方升級關稅措施落地，將堅決採取反制措施維護自身權益，「中方對此絕不接受。如果美方一意孤行，中方必將奉陪到底」。敦促美方立即糾正錯誤做法，取消所有對華單邊關稅措施，停止對大陸經貿打壓，與中方在相互尊重的基礎上，通過平等對話妥善解決分歧。

緊張局勢升級使得中美領導人近期通話的可能性愈來愈小，同時增加了雙方陷入長期衝突的可能性。川普重返白宮後，至今尚未與習近平通話，這是20年來美國總統在就職後未與中國大陸領導人對話時間最長的一次。