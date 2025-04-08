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與南韓通電 川普對大陸喊話：正在等你們的電話

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國川普總統。（美聯社）
美國川普總統。（美聯社）

美國總統川普7日與日本首石破茂通電，8日再與南韓代理總統韓悳洙通話；川普指出，南韓的談判團隊已經搭機飛往美國，稱美韓將有機會達成非常好的協議。

川普8日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他與韓悳洙通話，兩人討論到南韓對美國巨額、難以延續的貿易順差、關稅、造船、大規模採購美國的液化天然氣、合作投資的阿拉斯加天然氣管線，以及支付美國對南韓的保護。

川普說，南韓在他第一任總統的時候，開始向美國提供的保護付款，金額達到數十億美元，但拜登政府因不知名的原因，終止這項協議；大家都對此感到非常驚訝。

川普表示，美韓雙方有機會達成令人滿意的協議，並指出，南韓已經派出高層團隊前往美國，「一切看起來都很順利」。

川普說，美方正和許多其他國家談判，正如南韓，各國都想與美國達成協議；川普說，談判不僅止於貿易和關稅，也涉及其他議題。

川普說，有效率的「一站式購物」（one stop shopping）是個美麗且有效率的過程！

川普說，中國大陸也非常想達成協議，但中國大陸不知道從何開始，不過川普表示，美國正在等待中國大陸的電話，認為「它會發生！」

川普 關稅

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