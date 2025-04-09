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美媒：白宮關稅戰 核心是台灣

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

美國商業內幕網站八日以「川普關稅的核心是台灣」為題，引用駐台北的美國科技分析師湯普森觀點，指全球經濟高度依賴台積電晶片，一旦中國武力犯台將重創關鍵科技供應鏈、震盪金融體系，認為川普透過高關稅降低對大陸製造依賴雖粗糙且具破壞性，但卻是避開更劇烈崩潰風險的次佳選項。

湯普森認為，與其等待體系在戰爭中瓦解，不如現在就面對重組所需的痛苦與代價。商業內幕認為，湯普森的論述引人關注：戰爭可能摧毀現有體系，但戰爭是重啟這套體系的唯一方式嗎？

湯普森談到，中國武力入侵台灣不光是軍事衝突，更將撕裂全球經濟秩序的根基；中國最終會在軍事上取得優勢，但關鍵並非誰控制台灣，而在於全球最關鍵的供應鏈一旦崩潰、全球晶片重鎮台積電停擺，現代科技生態系將瓦解。

湯普森主張，無論誰在軍事上取勝，經濟結果都相同：世界工廠中國將中斷供應、台灣晶片產能消失、全球貿易陷入停滯、通膨飆升、市場崩盤。他解釋，二戰後建立的經濟秩序，在中國加入全球市場後加速推動，美國以工業能力為代價，換取廉價商品與日益膨脹的財政赤字，製造業工作流失、供應鏈拉長、經濟韌性被掏空。

中國是否會動武或者世界距離那一步有多近？湯普森稱，一種較審慎的選擇或許是讓中國更深融入經濟互賴體系，希望共享繁榮能延緩衝突，但如果這場賭注失敗，後果不光是經濟損失，還會面臨數十年的不穩定、產業破壞及一個戰火重塑的全球經濟秩序。

報導說，盡管川普關稅政策笨拙、具政治爭議，且經濟代價沉重，可能仍比等著戰爭發生被迫改革來得可取，正如湯普森所言，這個體系若要修復，必須承擔痛苦的取捨。

川普 關稅

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