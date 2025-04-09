重心轉談判 川普態度鬆動？

美國總統川普親信、科技大亨馬斯克七日引用經濟學家傅利曼一段知名影片，含蓄批評川普的關稅保護主義措施。華盛頓郵報指出，馬斯克曾向川普請願，希望阻止全面實施對等關稅，但卻失敗。政治新聞網Politico報導，美國財政部長貝森特溫言建議川普將重心放在以談判換取最大利益，川普似乎有所鬆動。

馬斯克七日在社群平台X張貼傅利曼的一段影片，藉由解釋鉛筆零組件需要複雜供應鏈來宣揚自由貿易。他日前主張美國和歐洲應該共組「零關稅自由貿易區」，並批評主張關稅的白宮貿易顧問納瓦羅。

華爾街日報（WSJ）指出，這些行動顯示馬斯克正在含蓄批評白宮的貿易政策，也凸顯川普政府內部對關稅措施的緊張氣氛。馬斯克至少從川普第一任期開始便反對關稅，當時特斯拉還提起訴訟，希望阻止美國對來自中國大陸的特斯拉汽車課稅。

華郵引述知情人士指出，馬斯克曾親自向川普請願，希望阻止全面實施對等關稅，但以失敗告終。報導指出，許多支持川普重返白宮的企業與科技領袖都對川普決定推行對等關稅感到震驚，也對自己無法對貿易政策發揮更大影響力而感到失望。

華郵指出，馬斯克身邊也有人直接向身處川普決策圈的友人提出訴求，包括副總統范斯和馬斯克。一群企業領袖上周還組成一個非正式群體希望遊說川普政府實施更溫和政策。

另外，政治新聞網Politico報導，美國財政部長貝森特儘管對外極力捍衛關稅政策，私底下卻溫言建議川普將重心放在以談判換取最大利益；知情人士透露，川普七日上午與盟友通話表示，這輪關稅的最終階段將會比外界預期更快到來，並強調白宮正在與多國展開會談，且將會達成協議。

兩名知情人士說，貝森特六日前往佛州勸說川普調整關於關稅言論，側重以談判換取有利的貿易交易，否則股市恐怕進一步崩跌。

一位知情人士表示，貝森特的觀點是「如果政府不改變方向，股市將持續惡化」，他認為「政府不需要放棄關稅政策，但必須表達談判及結束關稅的目標」。

另位知情人士提到，貝森特找川普是釐清下一步的機會，並描述在貝森特看來，川普的對等關稅是為了對外國政府施加「極限槓桿」。貝森特是已知第一位勸說川普改變關稅論述的顧問。