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史上首見！川普與國防部長許諾大撒幣 預告提1兆美元國防預算案

川普稱有機會與韓國達成協議 正等待中國致電談判

中央社／ 華盛頓8日專電

美國總統川普祭出的對等關稅即將上路，他今天表示，剛與韓國代理總統韓悳洙通話，討論關稅、軍費等議題；兩國有機會達成「很棒的協議」。川普也說，中國同樣非常想要達成協議，但不知道該如何開始，「我們正在等待他們的來電」。

川普（Donald Trump）日前公布全球對等關稅，其中包括對韓國徵收25%的關稅，預計9日開始實施。韓悳洙先前呼籲與美國官員舉行會談，以保護依賴出口的韓國經濟免受美國關稅衝擊。

川普今早在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道，「剛跟韓國代理總統進行愉快通話」，討論韓國對美國的貿易順差、關稅、造船業，韓國對美國液化天然氣的採購、阿拉斯加天然氣管線合資計畫，以及韓國支付美國提供軍事保護的費用。」

川普說，韓國在他總統第一任期內開始支付這些軍費，但卻在拜登（Joe Biden）政府時期因不明原因終止這項協議。

川普表示，不論如何，現在有機會為兩國達成「很棒的協議」，並透露，韓國高層團隊正搭機前往美國，「看起來一切進展順利」。

他指出，美國同樣也在和其他許多國家進行協商，這些國家都希望與美國達成協議，就像對南韓一樣，美國政府在談判中提出其他未被貿易、關稅涵蓋的議題，一併納入協商。一站式購物（one stop shopping）是美好又有效率的過程。

同時，川普再度點名北京並表示，中國也非常想要達成協議，但不知道該如何開始，「我們正在等待他們的來電，這是一定會發生的事！」

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）昨天接受美媒訪問透露，約有將近70個國家接觸美國，希望進行談判，從4月、5月，甚至可能到6月，「都會很忙碌」。

川普今年2、3月對中國銷美商品加徵20%關稅後，2日又宣布要對中國課徵34%對等關稅。北京當局隨後也宣布將對美國進口商品加徵34%關稅，預計10日生效。

川普昨天揚言，若北京不在8日前撤回報復計畫，「美國將對中國徵收50%額外關稅，自4月9日生效」。

川普 關稅

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