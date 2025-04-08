與川普關稅談判搶到頭香 日本仍憂前景不樂觀

日本首相石破茂7日晚間與美國總統川普電話會談，成功搶頭香，啟動與美國重新談判關稅措施。然而，日本政府高層坦言，「不知道拿出什麼才能打動川普」，認為找到美國滿意的談判籌碼不簡單，而且雙方協商期若過長，恐怕也會影響今年夏天將舉行的參議院選舉。

電話會談中，石破表明，「不應採取片面的關稅措施，而是應尋求包含擴大投資在內、對日美雙方都有利的廣泛合作」。會談後，石破對媒體表示，日美兩國領袖交涉，確認了將指定主其事的閣僚（部長）持續協商。

日本將由經濟再生擔當大臣赤澤亮正負責向美方交涉，美方則派出財政部長貝森特（Scott Bessent）與貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）交涉。

貝森特日前接受CNBC節目訪問時表示，目前日本是最積極表達談判意願的國家之一，白宮預期會有更多國家跟進，「我想很快就會看到一些貿易逆差巨大的大國站出來。如果他們能帶著有實質內容的提案來談，我認為有可能達成一些不錯的協議」。他表示，目前已經大約有70國向白宮表達希望展開談判。

他表示，川普將會直接參與談判，他也提到一項在阿拉斯加的潛在能源投資協議。這個項目涉及外資投入、刺激美國就業，以及提升出口等多重效益。

貝森特說，「我們會看看貿易夥伴提出怎樣的方案。舉例來說，現在傳出阿拉斯加有一項大型能源協議，日本人、或許還有韓國人，甚至是台灣人，可能會大量承購」。他顯然是指這3個經濟體有可能購買阿拉斯加能源項目的產出。

儘管美國在等待方案，但日本政府似乎沒什麼頭緒。讀賣新聞報導，日本政府指示檢討各方面議題，包括讓日企對美投資，以及檢討日本非關稅壁壘障礙等，希望能拿出讓美國感興趣的交涉材料，但有政府高層坦言，「老實說，無法預測什麼才能打動川普」。

另外，針對川普政府主張日本對美國米徵收「700%關稅」這些與事實不符的說法，也有必要澄清。日本農林水產大臣江藤拓先前表示，「就邏輯上來計算，根本得不出那樣的數字，完全無法理解」。

但有政府相關人士回顧說，「從川普在電話會談給人的感覺，似乎真的認為日本設置了不公平的關稅壁壘」。

除此之外，日本也憂心貝森特作為美方談判代表，是否獲得充分授權。日本政府內部普遍認為，「在強硬的川普面前，已經沒有人敢直言」、「無法判斷他（貝森特）獲得多大授權」。

石破茂周邊人士則期待能在今年夏天舉行參議院選舉之前取得談判成果，如果日美在利益調整上陷入僵局，可能會讓日本政府和執政黨陷入不利局面。