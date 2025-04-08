「貨一出就虧」印度台商憂產品銷美賠錢 品牌供應鏈暫不出貨

美國對印度課徵26%對等關稅，印度台商總會長何俊炘表示，品牌供應鏈企業因為現在「貨一出就是損失」，所以傾向把產品先留在海關，暫時不出貨到美國；至於其他台商，多以供應印度內需為主，暫時沒有太大影響。

美國總統川普（Donald Trump）台灣時間3日宣布對所有進口商品課徵10%的基本關稅，並對部分貿易夥伴課徵對等關稅。

印度台商總會總會長、德里台商會會長何俊炘今天接受中央社記者訪問時表示，美國要對印度課徵26%的關稅，這個衝擊不能說不大，但在印度的台商主要是以供應印度內需市場為主，所以目前暫時沒有受到太大影響。

中鋼印度總經理田宗凱也告訴中央社記者，因為印度市場需求量非常大，中鋼印度95%以上的產品是以供應印度內需為主，所以受到美國對等關稅的影響不是那麼大。

田宗凱透露，即便中鋼的客戶會把產品賣到美國，但因來自中國、越南等地的競爭對手被美國課徵的關稅皆高於印度的26%，因此印度仍具競爭優勢。

川普宣布對等關稅中，一些品牌供應鏈面臨嚴重困境，例如為蘋果（Apple）生產手機iPhone等商品的中國、越南，分別面臨高達54%、46%的對等關稅。

何俊炘指出，目前有一些在印度的台灣企業，因為屬於品牌商的供應鏈，確實面臨比較大的困境，所以都還處於觀察期。

何俊炘表示，他不針對個別公司預測，但據他所知，那些屬於品牌供應鏈的台灣企業，目前的做法是暫時不出貨到美國，「東西已經出海的，那就沒辦法了，還沒有出去的，就會暫時留在海關，否則會立即造成損失」。

何俊炘說，目前在印度的台灣企業、印度本土的公司，甚至印度政府及相關單位，大多抱持樂觀態度，因為大家普遍認為「還有談判的空間」。

印度新聞信託社（PTI）報導指出，印度出口商品中有18%銷往美國，同時有6.22%進口商品來自美國，美國可說是印度重要貿易夥伴之一。

印度對美國的貿易順差，雖從2019年到2020年的172.6億美元，上升到2023到2024年的353.2億美元（約新台幣1.17兆元），讓美國認為處於貿易劣勢，但印度積極與美國交涉，試圖將傷害降到最低。

印度總理莫迪（Narendra Modi）2月到美國華府與川普會晤時，就承諾增加採購美國能源，從去年的150億美元提高到250億美元，同時會增加數十億美元軍購。