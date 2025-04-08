美國財長：大陸處於不利局面 升級貿易戰是大錯
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）8日表示，在中美兩國不斷升級的關稅交鋒中，中國大陸正處於「不利」局面。
貝森特在CNBC頻道的「Squawk Box」節目中表示，「我認為這是一個大錯，這個中國升級，因為他們正拿著一對二在打牌」。
針對中國大陸將關稅戰升級，貝森特還說，「我們是赤字國家，那麼，中國對我們提高關稅，我們損失了什麼呢？我們向他們出口是他們向我們出口的五分之一。所以，這對他們是不利的局面」，並稱其他國家似乎比中國大陸更願意談判。
貝森特指出，政府成員7日晚間討論了哪些國家優先進行貿易談判，到目前為止，日本一直處在迫切希望談判國家的前列，白宮也期待大量的其他國家，「我認為，你將看到一些擁有巨大貿易逆差的國家很快站出來。如果他們能提出切實可行的建議，我認為我們最終可以達成一些好的交易」。
貝森特說，「如果他們帶著可靠的提案來到談判桌前，我認為我們可能以一些好的協議收場，其中的部份考量可能是某些部分的關稅維持不變」，並指最終希望將是從關稅創造就業機會和收入。
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