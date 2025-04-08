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大搞關稅手段 泛歐交易所執行長：美國開始像新興市場
歐洲證交所龍頭泛歐交易所（Euronext）執行長布依納（Stephane Boujnah）8日表示，美國開始看起來更像是個新興市場，而非已開發國家，因為美國實施全面關稅後，金融市場持續震盪。
布依納對法國國際廣播電台（France Inter）說，「恐懼無所不在」，「這個國家（美國）變得面目全非，我們正處在一個過渡時期。有一件應當哀悼的事，因為我們所熟知的、身為大國的美國，曾經與歐洲的價值觀和制度相似，現在卻更像一個新興市場」。
川普說，關稅政策將幫助美國重新打造數十年來因自由貿易而衰敗的工業基地。殊不知新興市場試著發展時，常常運用關稅做為保護產業的手段。
布依納表示，自美國總統川普1月上任以來，投資人被迫應對不確定的情況。他說：「人們…很難理解朝令夕改的決策，所以擔憂是真的，在系統中瀰漫且難以應對」。
布依納表示，全球金融市場正在資金輪動，試著適應川普宣布對進口品徵稅後，那個不再熟悉的美國。好消息是油價和長期利率下降，流出美國的資金重新投資歐洲。
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