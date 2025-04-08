歐盟主席籲陸避免關稅戰再升級 李強：沒有國家可獨善其身

週二（4月8日），歐盟委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）與中國總理李強通話，對美國全面關稅計劃引發的貿易對峙局面進一步升級提出了警告。

上週，美國總統川普宣布了他的對等關稅計劃，其中包括對所有中國產品在原有基礎上再加34%關稅。對此中國方面迅速做出反應，宣布也對從美國進口的產品加徵34%關稅，並且進一步收緊對於稀土出口的管制。

在川普威脅如果中國不撤回這些報復性措施，就要再追加50%關稅之後，北京方面回應稱「必將奉陪到底」。范德賴恩在週二與李強通話時強調，穩定對於世界經濟來說「至關重要」。

范德賴恩：避免局勢進一步升級

布魯塞爾方面在兩位領導人通話之後發布的一份通告中稱：「歐委會主席（范德賴恩）呼籲通過談判來解決當前局勢，並強調了避免局勢進一步升級的必要性。」

歐盟委員會表示：「為應對美國關稅造成的大範圍混亂局面，范德賴恩主席強調了歐洲和中國作為全球兩大主要市場支持強大貿易體系的責任，這個經過改革的貿易體系應該是自由、公正且建立在公平競爭基礎之上的。」

截至記者發稿時，布魯塞爾方面尚未對川普宣布對歐盟產品加徵20%關稅的計劃做出正式的反應，盡管歐盟也在準備一系列報復措施來應對華盛頓之前對金屬產品徵收的關稅。

週一，范德賴恩表示歐盟已經向美國方面提出可以在汽車和其它工業產品領域互免關稅，但是川普隨後回應道，這還不夠，除非歐盟採取行動購買美國商品。他說，如果歐洲國家從美國購買價值3500億美元的能源，那麼雙方的貿易逆差就可以消弭。

在週二與李強的通話中，范德賴恩還表達了對於美國關稅可能導致大量中國產品湧入歐盟市場的擔憂。她還強調，中國在解決美國加徵關稅所導致的潛在的貿易轉移中扮演重要角色，尤其是一些已經受「全球產能過剩」影響的行業和領域。

根據歐盟方面發布的消息，中歐雙方已經就設立一個跟蹤潛在貿易轉移、確保問題得到妥善解決的機制進行了初步討論。

李強：沒有哪個國家可以獨善其身

根據財新網援引中國外交部消息，李強在與范德賴恩通話中強調了中方對美採取的回擊措施「不僅是為了維護自身主權安全發展利益，也是為了捍衛國際貿易規則和國際公平正義」。

他還表示，在人類地球村中，「沒有哪個國家可以獨善其身」。他呼籲歐盟和中國加強溝通協調，擴大相互開放，「共同維護自由開放的貿易投資，維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通，為雙方和世界經濟注入更多穩定性、確定性」。

李強還表示，中國「對沖外部不利影響，保持自身經濟持續健康發展」充滿信心。他在通話中也提到2025年是中歐建交50周年，呼籲雙方推動新一次中歐戰略、經貿、綠色、數字領域高層對話儘早舉行。

（法新社、財新網）

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】