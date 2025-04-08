誇南韓代總統「很棒的通話」內容曝 川普：正在等大陸電話
美國總統川普8日在自家社群媒體平台Truth Social發文，提到了他與南韓代總統韓悳洙剛剛進行了一次「很棒的通話」。
川普表示，「我們談到了他們巨大的、無法持續的順差、關稅、造船、大規模購買美國液化天然氣、他們在阿拉斯加管道的合資，以及為我們向南韓提供的重大軍事保護付費。他們在我的第一個任期時就開始這些軍事付費，達數十億美元，但瞌睡喬．拜登因為不明原因終止了協議。所有人都很震驚！」
川普宣稱，「無論如何，我們都擁有為兩國達成偉大『協議』的範圍與可能性，他們的頂級『團隊』正在前往美國的飛機上，事情正看起來都很不錯。我們正同樣與許多其他國家打交道，這些國家都想與美國達成協議。就像南韓一樣，我們正提出了貿易和關稅並未涵蓋的其他主題，也讓它們進行談判」。
川普稱，「『一站式購物』（ONE STOP SHOPPING）是一個美觀且有效率的過程！ ！ ！」
川普最後表示，「中國也非常想達成協議，但他們不知道如何讓它開始，我們正在等待他們的電話，它會發生！上帝保佑美國」。
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