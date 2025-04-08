震後遭川普課44%關稅 緬甸成衣業：復原工作深陷困境
緬甸3月28日發生規模7.7強震，死亡人數已增至3600人。當地成衣製造商示警，美國的關稅措施恐阻礙該國從毀滅性地震中復原。
法新社報導，緬甸蒙受這起地震重創，就在國土中央地帶數以千計房屋、學校和寺院被夷為平地之後不久，美國總統川普的全面性關稅措施將對這個東南亞國家輸美產品課徵44%關稅。
軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）昨晚指出，3月28日強震已造成3600人喪生、5017人受傷，目前仍有160人失蹤。
緬甸成衣製造商協會（Myanmar GarmentManufacturers Association, MGMA）表示，定於明天生效的關稅引發這個產業「深切憂慮」。該國成衣產業僱用超過50萬名勞工，大多為年輕女性。
MGMA昨晚透過聲明表示：「在緬甸當前充滿挑戰的背景下，新關稅將使那些一直苦於如何維持營運的緬甸企業更容易受到傷害。」
聲明中提到：「近期發生的毀滅性地震...只會讓緬甸企業和社區遭遇的許多挑戰為之加劇。」
根據美國貿易代表署（Office of the United StatesTrade Representative），去年雙邊貿易總額達7億3400萬美元，其中緬甸出口額為6億5650萬美元，較前一年同期減少23.5%。
自軍政府政變以來，緬甸一直深陷內戰，又受到國際孤立與制裁。MGMA要求美國考慮到「該國的多重危機，採行更寬厚的稅率」。
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