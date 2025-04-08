快訊

73歲洪金寶真的不良於行！坐輪椅買豬肉　真實現況曝光

賴清德拋台美雙邊零關稅 農民不滿：要被犧牲幾次

史上最慘股災！股民哀號睡公園 醫師揭極少見診斷「貧窮是一種病」

聽新聞
0:00 / 0:00

關稅談判？美國財長：阿拉斯加能源投資計畫 台日韓可能參與大買

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國財政部長貝森特8日提出一項潛在的阿拉斯加能源投資計畫，合作夥伴包括日本、南韓及台灣等關鍵的亞洲經濟夥伴。美聯社
美國財政部長貝森特8日提出一項潛在的阿拉斯加能源投資計畫，合作夥伴包括日本、南韓及台灣等關鍵的亞洲經濟夥伴。美聯社

美國財政部長貝森特8日提出一項潛在的阿拉斯加能源投資計畫，合作夥伴包括日本、南韓及台灣等關鍵的亞洲經濟夥伴。在美國總統川普宣布鉅額對等關稅後，這可能是貿易談判的一環。

在貿易談判正在進行之際，貝森特接受CNBC訪問時表示，「我們將看到貿易夥伴的提案。舉例而言，有一樁與阿拉斯加大型能源計畫有關的討論，日本，或許南韓，又或許台灣將會參與，承購很大的產出量」，顯然意味著日、韓、台可能購買阿拉斯加所產出的能源。

他表示，日、韓、台也可能「對這項計畫提供融資，成為他們提出的選項之一。」「因為這不僅能創造大量美國就業機會，也有助於縮小貿易逆差。」

貝森特重申，川普將直接參與貿易談判。他昨天說，日本將取得貿易夥伴國之間的優先談判地位，因為他們先來尋求協商。另一方面，日本對美國軍隊具重要性，而且又是經濟盟友的關係。

貝森特也說，並沒有參與計算上周公布的對等關稅數字。

川普 關稅

延伸閱讀

川普對等關稅恐引發停滯性通膨？「兩力量」消長成關鍵

地方表態支持中央因應美國關稅 卓揆表達感謝

新加坡總理黃循財：美國若真對等 不應向我國徵收關稅

超丟臉！台女為拍照狂搖櫻花樹 日本民眾氣炸制止

相關新聞

誇南韓代總統「很棒的通話」內容曝 川普：正在等大陸電話

美國總統川普8日在自家社群媒體平台Truth Social發文，提到了他與南韓代總統韓悳洙剛剛進行了一次「很棒的通話」。

美商務部長點名iPhone！盼回歸美國製造 關稅消滅大陸「人力大軍」

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）近日接受專訪時重申了白宮的觀點，即關稅是鼓勵企業在美國建立製造工廠的...

灌水4倍！川普關稅公式引用他參與的研究 經濟學者看呆：大錯特錯

美國總統川普的對等關稅政策顛覆了全球貿易秩序，但媒體披露幕僚曾研擬各種不同選項，川普挑選了只有兩個變數的簡單公式計算關稅...

投資人逃難中！現相似新冠疫情股災 全球股市恐還有一波跌勢

川普宣布新一波關稅措施後，投資人正大舉撤離股市並且保留資金，以因應政策不確定性。市場專家分析指出，這波股災與新冠疫情期間...

下殺突然急拉！假消息炒出2.5兆美元市值 美股昨夜「瘋狂7分鐘 」

美國總統川普考慮暫停關稅的假消息，導致美股7日早盤上沖下洗，市值在數分鐘內驟升逾兩兆美元，但之後又全數回吐。

關稅談判？美國財長：阿拉斯加能源投資計畫 台日韓可能參與大買

美國財政部長貝森特8日提出一項潛在的阿拉斯加能源投資計畫，合作夥伴包括日本、南韓及台灣等關鍵的亞洲經濟夥伴。在美國總統川...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。