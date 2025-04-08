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關稅談判？美國財長：阿拉斯加能源投資計畫 台日韓可能參與大買
美國財政部長貝森特8日提出一項潛在的阿拉斯加能源投資計畫，合作夥伴包括日本、南韓及台灣等關鍵的亞洲經濟夥伴。在美國總統川普宣布鉅額對等關稅後，這可能是貿易談判的一環。
在貿易談判正在進行之際，貝森特接受CNBC訪問時表示，「我們將看到貿易夥伴的提案。舉例而言，有一樁與阿拉斯加大型能源計畫有關的討論，日本，或許南韓，又或許台灣將會參與，承購很大的產出量」，顯然意味著日、韓、台可能購買阿拉斯加所產出的能源。
他表示，日、韓、台也可能「對這項計畫提供融資，成為他們提出的選項之一。」「因為這不僅能創造大量美國就業機會，也有助於縮小貿易逆差。」
貝森特重申，川普將直接參與貿易談判。他昨天說，日本將取得貿易夥伴國之間的優先談判地位，因為他們先來尋求協商。另一方面，日本對美國軍隊具重要性，而且又是經濟盟友的關係。
貝森特也說，並沒有參與計算上周公布的對等關稅數字。
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