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美商務部長點名iPhone！盼回歸美國製造 關稅消滅大陸「人力大軍」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國商務部長盧特尼克2日在白宮玫瑰園等待「讓美國再次富裕」活動時拿著手機講話。資料照片。法新社
美國商務部長盧特尼克2日在白宮玫瑰園等待「讓美國再次富裕」活動時拿著手機講話。資料照片。法新社

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）近日接受專訪時重申了白宮的觀點，即關稅是鼓勵企業在美國建立製造工廠的必要措施，並稱希望蘋果公司的iPhone能在美國製造，還說他希望川普的關稅將消滅中國大陸「正擰著小小螺絲製造iPhone的數百萬人力大軍」。

財星報導，川普第一次執政時，蘋果成功豁免大陸製造的iPhone關稅。但川普內閣官員一再表示，他們希望看到消費品製造回歸美國。

盧特尼克說，川普總統最近實施的關稅，雖然將全球市場送進失控狀態，卻是鼓勵大公司開始在美國製造產品的必要手段。他希望在美國生產的產品中，包括iPhone。

盧特尼克6日接受CBS頻道「Face the Nation」採訪時表示，「數以百萬計人力大軍正擰著小小的螺絲以製造iPhone，這樣的事情將來到美國，將實現自動化。偉大的美國人，美國的專業技術將修復它們，將改善它們」。

盧特尼克還說，「我們這個國家不再生產藥品了，我們不造船，沒有足夠的鋼鐵和鋁來打一場仗，對吧？我們所有的半導體都是在海外製造」。

財星指出，盧特尼克過去就曾指出，iPhone是他特別想見到在美國生產的產品，並在上周告訴CNBC，儘管半導體並未納入這次的對等關稅範圍，但川普仍在思考美國如何重新在晶片製造領域立足，也質疑為何美國電子產品「主要是在台灣製造」，「過去是在這裡打造的。我們的政策導致台灣帶走一切」

此外，盧特尼克當時也表示，「我們都手握自己喜愛的iPhone，為什麼這些得在台灣和中國製造？為何沒辦法在美國以機器人技術來生產，你知道川普說了什麼嗎？這些都要在美國製造」。

盧特尼克承認，將生產工廠帶到美國將增加公司成本，「美國工人更貴，但他們更優秀」。

財星還寫道，全面關稅政策減少所有商品進口，將高度不確定性注入市場，以至於企業不太可能願意投資大量資本興建工廠。但盧特尼克表示，企業不需要擔心未來經濟狀況。

盧特尼克說，「美國將保護在美國投資的人們。數以兆計的美元，你們聽到總統談到了，正來到美國投資。我們是世界的消費者，公司需要在這裡建設，我們將保護他們在這裡建設」。

蘋果公司沒有回應是否會將製造轉到美國。

川普 關稅

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