因應對等關稅 泰國副總理領軍擬定對美談判5大方向

美國總統川普對各國家地區宣布對等關稅稅率，泰國名列其中。泰國政府由副總理領軍對美談判，並擬訂5大方向策略，包括降低關稅、移除貿易障礙、增加從美國進口商品、加強審核原產地及鼓勵泰國企業赴美投資。

泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）在今天的內閣會議召集財政部、商業部、外交部、工業部和勞工部等相關單位商討對策，總理府會後發布新聞稿指出，今天內閣會議指派副總理皮猜（PichaiChunhavajira）為首席代表，將與美國多個部會對話，並安排與美國貿易代表署（USTR）及其他單位會談，將泰方提案帶入談判。

貝東塔指出，今天會議是以泰國人民的最大利益為核心，審慎地規劃「下一步」，最重要的是建立在「知彼知己」的原則上，擬定戰略與措施，會中不僅了解其他國家如何回應美國政策，也掌握了美國國內因政策受影響所產生的動態。

貝東塔強調，政府必須迅速且精準行動，事實上政府早在1月成立「美國貿易政策工作小組」，並持續與美方溝通，近日美國貿易代表署已與泰國商業部長確認談判意向。

皮猜今天下午則主持「美國貿易政策工作小組」會議，他會後說明，泰國將以貿易平衡為原則與美方展開談判，以期建立長期的經濟夥伴關係。

皮猜指出，談判5個主要方向包括推動雙方在具互補潛力產業如農業、食品和科技等領域成為合作夥伴；開放市場、降低關稅、移除貿易障礙、回應美方關切議題；增加從美國進口商品，特別是能源與泰國自產不足的原料，以擴大原料來源；加強審核出口至美國商品的原產地與合法性，防止第3國冒名出口；鼓勵泰國企業赴美投資。

皮猜並指出，雙方將從國家領袖、部長以及技術小組等3個層級，與美方就各議題進行初步意見交換並持續追蹤政策情勢。

皮猜表示，政府也沒有忽略泰國出口商所可能遭受的衝擊，工作小組因此制定多項支援措施，包括提供低利貸款協助出口商維持資金流動性；開放拓展新市場的貸款方案，降低對單一市場的依賴風險；推出支持泰國企業赴美投資的融資機制。

他指出，所有行動不僅是因應與美國貿易與投資挑戰，更是將危機變成轉機，藉以推動產業結構改革與降低生產成本，提升長期競爭力，並確保社會各界獲得公平合理的利益、不被剝削。