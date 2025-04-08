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川普揮關稅大棒 恐掀大陸出口海嘯？專家：正向每個人襲來

中央社／ 台北8日電
美媒報導，中國製造業近年來大舉擴張，引發了美國總統川普祭出的對等關稅。然而，川普此舉卻使其他國家高度警惕中國出口轉向，對歐盟、韓國等美國盟友的經濟構成威脅。前美國貿易代表戴琪便形容，這股「海嘯正向每個人襲來」。圖／路透
美媒報導，中國製造業近年來大舉擴張，引發了美國總統川普祭出的對等關稅。然而，川普此舉卻使其他國家高度警惕中國出口轉向，對歐盟、韓國等美國盟友的經濟構成威脅。前美國貿易代表戴琪便形容，這股「海嘯正向每個人襲來」。圖／路透

美媒報導，中國製造業近年來大舉擴張，引發了美國總統川普祭出的對等關稅。然而，川普此舉卻使其他國家高度警惕中國出口轉向，對歐盟、韓國等美國盟友的經濟構成威脅。前美國貿易代表戴琪便形容，這股「海嘯正向每個人襲來」。

紐約時報北京分社社長柏凱斯（Keith Bradsher）今天撰發題為「海嘯正向每個人襲來：中國全球出口浪潮才剛剛開始」的報導，提到上述內容。

報導指出，中國幾十年來迅速擴大在全球製造業中的份額。這種成長主要以犧牲美國和其他老牌工業大國的利益為代價，但也犧牲了開發中國家的利益。

如今，中國製造業占其產業的比重，已從2000年的6%增加到32%，並且還在上升。而中國工廠的產出規模，更比美國、德國、日本、韓國和英國的製造業產出總和還要大。

這篇報導提到，中國在製造業方面的投資和進步，正在掀起一波出口浪潮，不僅美國，在全球範圍內都有可能導致工廠關閉和裁員。戴琪（Katherine Tai）因此形容，這股「海嘯正向每個人襲來」。

報導指出，中國人民銀行最近的數據顯示，過去4年來，中國國有銀行向工業借款人額外放貸人民幣13.6兆元（新台幣61.5兆元）。而在房市衰退下，中國各銀行已在政府要求下，將貸款對象從房地產業迅速轉向工業。

而在中國各城市周邊，新工廠正日以繼夜地建設，且有工廠正在進行機器人和自動化升級改造，這使得像是電動車等商品的產量迅速上升。隨著新工廠陸續投產，中國的出口正在迅速成長。2023年成長了13.3%，2024年更成長了17.3%。

這篇報導指出，中國出口如此之多，部分原因是國內的消費不足。自2021年以來的房市崩盤，使中國中產階級的大部分積蓄化為烏有，許多富裕家庭也因此破產。然而，在稅收減少下，中國軍費開支卻在迅速增加。這使政府對透過支出刺激經濟來幫助消費者持謹慎態度。

相反地，中國透過推動出口，抵消房市崩潰的影響，進而在建設、設備和工廠營運方面，創造了數百萬個就業崗位。

在此情況下，川普（Donald Trump）2日宣布對等關稅措施，是對中國努力擴大出口作出了迄今為止最猛烈的回應。但從巴西、印尼、泰國到歐盟，許多國家其實已在不動聲色地提高關稅，各國領導人都在努力權衡是否提高貿易壁壘，以保護本國剩餘的工業部門。

報導提到，目前無法確定川普這項強硬舉措最後會產生什麼結果。依川普第1個任期經驗，關稅偶爾會使中國的出口成長放緩，但並沒有產生阻止作用。其他國家反而高度警惕中國的出口可能會因此轉向其他市場，對美國長期盟友如歐盟、韓國的經濟構成威脅。

在川普第1個任期，中國汽車即在美國市場受阻，中國車廠因此一面擴廠，一面將出口轉向其他地區，最後在澳洲、東南亞、墨西哥、歐盟的銷量快速成長，加上證據顯示中國政府提供補貼，使歐盟2024年10月對中國電動車徵收高達45%的關稅。

除了汽車，過去5年中國新增的石化煉油產能比歐洲、日本和韓國自二戰以來新增產能的總和還多，且中國今年新建煉油廠的速度可望更快。而這些石化產品最後會被加工成塑料、聚酯、乙烯基和輪胎。

川普第1個任期的美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）表示，美國最新的關稅措施是「早就該採取的措施」，真正的根本原因是中國幾十年來的產業政策，造成了「驚人的產能過剩和全球失衡」。

北京 川普 歐盟 關稅

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