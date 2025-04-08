對等關稅明上路 法國巴黎銀行：美國停滯型通膨恐加劇

明天美國將正式實施對等關稅，法國巴黎銀行財富管理表示，美國有效關稅稅率將從川普上任前的約2.5%上升至22%，外界先前假設「關稅僅是美國貿易談判的籌碼」已被推翻，川普政府似乎意圖將高關稅常態化，作為政府收入來源及促進供應鏈回流的手段，若關稅實施，可能壓抑到美國國內經濟增長，並提高「停滯性通膨」風險。

法國巴黎銀行指出，對等關稅將對美國經濟產生深遠影響，從進口品價格上漲、消費力下降，到可能遭遇報復性關稅的出口，以及長期政策不確定性可能打擊企業和消費者的信心，這些因素都可能壓制美國的經濟增長。美國面臨「停滯性通膨」風險的可能性增加，演變成經濟成長放緩與通膨壓力並存的局面。

對於歐洲，法國巴黎銀行表示，短期內高關稅和政策不確定性對歐洲經濟的負面影響仍不容忽視，不過歐元有機會出現所謂的「J型復甦」，中長期看好。

法國巴黎銀行表示，已將美國股市的評級從「中性」下調至「減碼」，原因是對等關稅政策可能導致消費力下降及企業成本上升，從而對企業利潤形成雙重壓力，這些風險尚未充分反映在分析師的預測中。對於美國以外的市場，則繼續看好英國、日本及新興市場。

利率方面，法國巴黎銀行維持對美國聯準會將於近期實施兩次降息的預測，預計基準利率將降至4%。該行認為，儘管通膨壓力短期內可能上升，但這應是暫時現象。由於經濟放緩的風險高於預期，法國巴黎銀行認為，即便通膨仍高於2%的目標，聯準會仍可能選擇降息以刺激經濟增長。歐洲方面，法國巴黎銀行預測歐洲央行將降息兩次，將存款利率降至2%。

法國巴黎銀行預期美元將在近期反彈，主要原因有二：首先，美國加徵關稅引發的通膨壓力升高，可能使市場對聯準會進一步降息的預期更加保守；其次，歐元區經濟若出現J型復甦，市場對歐洲央行降息的預期可能加強。歐元兌美元匯率將回落至1.05，並在未來12個月內在此區間波動。