投資人逃難中！現相似新冠疫情股災 全球股市恐還有一波跌勢

川普宣布新一波關稅措施後，投資人正大舉撤離股市並且保留資金，以因應政策不確定性。市場專家分析指出，這波股災與新冠疫情期間有諸多相似之處，預示全球股市會進一步走跌。

無論是現在或爆發新冠疫情的2020年3月，投資人在開年之際都對股票高度曝險，但之後迅速減持部位。與此同時，避險需求正在激增，只要白宮的關稅立場維持不變，而且中國大陸等國家採取報復措施，市場信心就會持續低迷不振。

彭博資訊報導，美國政策的不確定性已躍升至新冠疫情以來最高，而有美股「恐慌指數」之稱的標普500波動率指數VIX也隨之飆升，如同五年前的全球疫情，經濟突然出現信心危機。只有扭轉這種局面，股市才能停止下跌。

摩根大通公司市場情報策略師泰勒表示，「隨著其他國家採取報復，情況變得更加惡化」，除非局勢緩和下來，否則市場將迎接另一波跌勢。

報導並表示，美國選擇權交易量創歷史新高，而賣出歐股Euro Stoxx 50指數的看跌選擇權數量也飆升至史上第四高，類似新冠疫情期間的情況，顯示避險需求正在飆升。

市場也缺乏中期支撐，企業要到本月底才會啟動其買回股票計畫，高盛集團的策略師估計，此類交易的閉鎖期將持續到4月24日。避險基金已連續數周拋售股票，多頭基金也削減其持股。

高盛合夥人兼交易專家弗魯德表示：「市場仍將持續波動，我們可能還沒看到大盤指數近期/中期低點。」他預期機構投資人將在標普500指數跌至5,000點以下開始買入。

與此同時，高盛交易部門估計，CTA趨勢追蹤基金已做空310億美元的美國股票，預計他們將大幅增加空頭部位，本周將賣出價值約700億美元股票，下個月將出售價值高達980億美元的股票。

目前，大西洋兩岸的價位還未跌到支撐點，美國標普500和歐洲Stoxx 600指數在過去一周均被大幅下修其估值，但根據之前跌勢，股市仍有進一步下跌空間。法國興業銀行和高盛的策略師表示，如果關稅引發全球經濟衰退，不排除還會再跌10%-15%。