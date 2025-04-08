為哥抱屈？傳馬斯克遭關稅波及「遊說川普失敗」 弟不忍開轟

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香港01／ 撰文／張涵語
馬斯克（左）與美國總統川普。圖／路透
馬斯克（左）與美國總統川普。圖／路透

據《華盛頓郵報》引述消息人士稱，在過去的周末，美國政府效率部（DOGE）負責人、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）直接向總統川普（Donald Trump）呼籲撤銷「對等關稅」政策不果。

報導提到，馬斯克遊說不成後，川普在7日揚言向中國貨品再額外加徵50%關稅，但暗示在部分政策上有談判空間；馬斯克則在旗下社交平台X上載已故自由經濟大師佛利民（Milton Friedman）的片段，講解國際貿易協議的好處。

此前，馬斯克就疑似不讚同川普實施「對等關稅」，諷刺川普的貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro），稱對方「獲得哈佛大學經濟學博士學位是件壞事，而不是好事。」納瓦羅被廣泛認為是川普關稅制度的主要設計者之一。

馬斯克還在4月5日與意大利右翼「聯盟黨」的視訊通話中表示，希望未來看到美國和歐洲之間實現「零關稅」。

馬斯克弟：川普關稅打擊本土消費者

另外馬斯克的胞弟Kimbal亦在網上批評川普的關稅政策是對美國消費者的「結構性及永久稅項」，指即使川普的關稅政策可以將就業帶回美國，惟美國本身就不是善於製造業，因此憂慮消費產品價格仍會高企。

報導稱，許多支持川普參選的商業和科技領袖，都對川普的高額關稅感到震驚。此前他們以為，川普可能會更聽取財長貝森特（Scott Bessent）的意見，採取更為溫和的關稅態度。但商界領袖也未料到，川普會如此激進的推廣貿易保護主義政策。

延伸閱讀：

關稅戰｜特朗普富豪盟友身家大縮水 多人公開呼籲推遲實施日期

4.2關稅生效在即 傳特朗普施壓顧問採更進取政策

文章授權轉載自《香港01》

川普 關稅 馬斯克

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