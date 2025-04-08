灌水4倍！川普關稅公式引用他參與的研究 經濟學者看呆：大錯特錯

美國總統川普的對等關稅政策顛覆了全球貿易秩序，但媒體披露幕僚曾研擬各種不同選項，川普挑選了只有兩個變數的簡單公式計算關稅稅率，其中一位研究被引用的世界知名經濟學者意識到此事時感到目瞪口呆，並宣稱川普政府嚴重高估每個國的貿易順差。

每日郵報8日報導，這位經濟學者是芝加哥大學的經濟學教授，曾在拜登政府任職財政部助理部長的尼曼（Brent Neiman）。尼曼在紐約時報論壇版發表專文表明他的困惑，「當白宮公布關稅機制時，我的第一個疑問是，『他們到底怎麼計算出這樣巨大的稅率？』」

尼曼指出，「畢竟，對等關稅理應以其他國家對待我們的方式來對待他們，而外國對美國商品的關稅，與這種程度相去甚遠」，而這個問題在隔天變得跟他有關，「美國貿易代表署（USTR）公開了方法，並引用了4位經濟學家提出的一份學術論文，包括我，似乎是在支持他們的數字」。

尼曼指出，「但他們弄錯了，大錯特錯。我從根本上不贊同這屆政府的貿易政策和做法，但即使照字面意義理解，我們的研究結果表明，計算出的關稅應該明顯更少，可能只有四分之一」。

根據尼曼在專文的解釋，川普政府將0.25的數字插進尼曼和同僚所創建的公式，意味著川普課徵的關稅稅率應該少了4倍。尼曼反問，「0.25從何而來？與我們的著作有關嗎？我不知道」，並批評「對等關稅對全球工人、企業、消費者和股票市場都有著巨大的影響，但該方法註釋提供的細節少得令人震驚」。

中央社報導，美國企業研究所（AEI）4日發布分析指出，根據USTR公布的關稅稅率計算公式，分子是「出口額減去進口額」，也就是貿易逆差金額，分母則是兩個係數與進口金額的相乘積。

問題出在分母使用的係數上，第一個係數是「關稅對進口價格的變動數值」，USTR把它設定成0.25，第二個係數則是「進口需求對價格的彈性值」，這個係數被設定為4。

不過，0.25和4相乘變成1，使得整個關稅稅率計算公式實際上變成了「貿易逆差」除以「進口金額」。美國政府再把結果拿來除以二，就變成2日對各國與地區公布的關稅稅率。

AEI研究員指出，第一個係數應該代入的不是0.25，而是0.945。美國政府錯誤地使用了「關稅對零售價格的彈性值」代入計算，而不是進口價格的變動數值。

尼曼抨擊川普利用「對等關稅」來試圖結束美方與主要貿易夥伴的貿易逆差，「這是一個合理的目標嗎？並不是，兩國之間貿易不平衡可能因許多原因出現，與保護主義無關。美國人在斯里蘭卡生產服裝上的花費，比斯里蘭卡人在美國藥品和燃氣渦輪機上的花費更多，那又怎樣？」。

尼曼指出，「這種模式反映了自然資源、比較優勢和發展程度的差異，赤字數字並不表明，更別說證明，不公平競爭」，

尼曼寫道，川普的對等關稅「將把平均關稅稅率帶到100多年來最高的最高程度，幅度令人震驚，打擊了中國與歐洲等大型經濟體，還有約旦與尚比亞在內的小型開發中與新興市場國家。儘管被宣傳為『己所不欲，勿施於人』（do unto others）貿易政策，但不是參照聖經的金科玉律計算」。

尼曼在結論表示，他強烈希望徹底廢除該政策和方法，「但不考慮這一點，政府應該將結果除以四」。