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川普推對等關稅 大馬首相安華籲東協合作穩定區域

中央社／ 吉隆坡8日專電

美國總統川普宣布關稅措施震撼全球，東協輪值主席國、馬來西亞首相安華今天強調，隨著關稅風暴席捲全球，全球秩序面臨鬆動瓦解之際，東協應加強內部合作，從空談轉向實際行動。

安華（Anwar Ibrahim）上午在吉隆坡舉行的東協投資會議（AIC）發表演講，呼籲東協國家自立自強，發揮穩定區域的力量。

安華表示，全球貿易體系遭逢前所未有壓力，比近年來任何時刻都更嚴峻。美國上週公布最新的經濟民族主義措施，對所有進口商品徵收大規模關稅。大馬與美國貿易一直是互利典範，大馬出口也為美國創造良好就業機會，彼此從商業關係中獲益，但新關稅措施最終恐對所有國家造成傷害。

他指出，雖然大馬有意成為美國堅定貿易夥伴，也同時會採取必要措施保護經濟利益，加速推動貿易多元化策略，強化與歐盟、亞洲、中東和非洲等主要貿易市場關係。馬來西亞會調整策略，但不會偏離航道。

安華認為，全球化曾經被認為勢不可擋，如今似乎正在退卻，保護主義正捲土重來，供應鏈正被重構，越來越多的人將多邊主義視為過去式。

他在今天演說中強調東協國家必須依靠自己，強化區域內部貿易並付諸實踐，目前東協已基本完成區域關稅自由化，但有關監管、協調跨境物流和數位聯通性仍是未竟之業。東協的對話和領域夥伴遍及6大洲，因此也將擴大對外部聯繫。

安華表示，東協需要進一步經濟整合，諸如東協電網、擴大東協支付連結，並藉經濟整合讓企業利用東協市場，涵蓋金融服務、能源、醫療旅遊、電信和物流等領域。

他強調，川普（Donald Trump）的關稅措施既非多邊主義首度遭遇的挑戰，也不會是最後一個，因此，東協國家要沉著以對，維持開放、務實與團結凝聚。

大馬媒體報導，安華昨天批評美國背離自由貿易精神，東協國家不能掉以輕心，須審慎因應並對關稅議題達成共識，統一對美國談判立場。

東協被視為世界上最和平與快速發展區域之一，擁有6億4000萬人口與經濟實力。川普2日宣布徵收對等關稅，其中馬來西亞遭課徵24%。

川普 東協 關稅 馬來西亞

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