快訊

掃拖機器人「聰明伸手臂」！石頭科技新品Saro Z70夾擊障礙物、F25 ACE Combo五合一洗地機1組掃全屋

台股連日重挫…高關稅風暴衝擊下「要跌多久」？法人曝關鍵

川普關稅核心是台灣？外媒：重塑秩序代價 勝過大陸犯台摧毀一切

貿易戰曝險最高 蘋果市值3天蒸發逾21兆元…科技巨頭中最慘澹

中央社／ 紐約7日綜合外電報導
儘管美股今天表現大體上比前兩個交易日好，蘋果股價再度重挫，收盤下跌3.7%。 美聯社
儘管美股今天表現大體上比前兩個交易日好，蘋果股價再度重挫，收盤下跌3.7%。 美聯社

巿場對於蘋果公司（Apple）將蒙受美國總統川普關稅政策重大打擊的憂心有增無減。儘管美股今天表現大體上比前兩個交易日好，蘋果股價再度重挫，收盤下跌3.7%。

美國財經媒體CNBC報導，這波拋售潮導致蘋果股價於過去3個交易日大跌19%，巿值一口氣蒸發6380億美元（約新台幣21兆567億元）。

分析師指出，蘋果是對貿易戰曝險程度最高的公司之一，主因它依賴中國市場，而中國輸美商品面臨高達54%的關稅。雖然蘋果也在印度、越南與泰國生產，但在川普全面性關稅計畫之下，這些國家同樣面臨與日俱增的關稅。

在科技巨頭中，蘋果近期表現最為慘澹。「科技七雄」今天只有蘋果、微軟（Microsoft）和特斯拉（Tesla）股價下跌。

那斯達克指數經歷上週暴跌10%、創逾5年最差紀錄後，今天幾乎平盤作收。

分析師指出，隨著新一輪關稅上路，蘋果很可能必須調漲售價或自行吸收額外關稅成本。瑞士銀行集團（UBS）分析師今天估算，蘋果最高階iPhone售價可能會從目前的1199美元上漲約350美元，漲幅約達30%。

巴克萊（Barclays）分析師朗恩（Tim Long）指出，他預期蘋果會選擇調漲售價，否則該公司每股盈餘可能會下滑高達15%。蘋果也可以調整供應鏈，讓進口美國的產品改由關稅較低的國家出口。

蘋果拒絕針對關稅發表評論。

川普 蘋果 關稅

延伸閱讀

美國對等關稅影響 群光：很多美系客戶暫停拉貨

川普關稅公式被爆灌水4倍 美企研究所學者：關鍵係數搞錯

AI伺服器怎因應關稅野火？業者：鍋已開，牛肉還沒買

美國對台32%關稅怎談判？ 張善政嘆：最好籌碼已用掉

相關新聞

川普關稅核心是台灣？外媒：重塑秩序代價 勝過大陸犯台摧毀一切

美國商業內幕（Business Insider）8日以「川普關稅的核心是台灣」（Trump tariffs are al...

川普關稅殺得車廠措手不及！奧迪宣布暫停交付 新車全卡港口

路透報導，美國總統川普對進口汽車徵收25%關稅在4月2日上路，讓歐洲車廠措手不及，德國福斯汽車（Volkswagen）首...

美國課中國關稅累計到104%：中國怎麼硬扛？

中國對川普的「解放日關稅」採取對抗姿態，在其他各國尋求對美談判時，中國宣布對所有美國進口產品課徵34%報復性關稅，此舉引起川普政府更激烈的回擊——4月7日川普再行宣布額外課徵中國商品50%關稅，加上先前針對芬太尼販運的懲罰性關稅20%、解放日宣布的34%，總計美國對中國課徵關稅累計達104%。中國仍採強硬態度，中國商務部8日回應斥責美國「單邊霸凌」。這場關稅戰將會如何演變仍不可預測，其導致的全球股市震盪崩跌也仍在持續，而中國對美國「硬碰硬」，又將帶來什麼的結果？

川普關稅公式被爆灌水4倍 美企研究所學者：關鍵係數搞錯

美國川普政府的「對等關稅」稅率計算公式可能出現代入錯誤，美國企業研究所（AEI）研究員重新計算後發現，實際稅率僅為公布數...

新加坡總理黃循財：美國若真對等 不應向我國徵收關稅

美國總統川普宣布對新加坡實施10%對等關稅。新加坡總理黃循財今天表示，對此感到失望，星美有深厚友誼，這不是對朋友應有行為...

貿易戰曝險最高 蘋果市值3天蒸發逾21兆元…科技巨頭中最慘澹

巿場對於蘋果公司（Apple）將蒙受美國總統川普關稅政策重大打擊的憂心有增無減。儘管美股今天表現大體上比前兩個交易日好，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。