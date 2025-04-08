貿易戰曝險最高 蘋果市值3天蒸發逾21兆元…科技巨頭中最慘澹

巿場對於蘋果公司（Apple）將蒙受美國總統川普關稅政策重大打擊的憂心有增無減。儘管美股今天表現大體上比前兩個交易日好，蘋果股價再度重挫，收盤下跌3.7%。

美國財經媒體CNBC報導，這波拋售潮導致蘋果股價於過去3個交易日大跌19%，巿值一口氣蒸發6380億美元（約新台幣21兆567億元）。

分析師指出，蘋果是對貿易戰曝險程度最高的公司之一，主因它依賴中國市場，而中國輸美商品面臨高達54%的關稅。雖然蘋果也在印度、越南與泰國生產，但在川普全面性關稅計畫之下，這些國家同樣面臨與日俱增的關稅。

在科技巨頭中，蘋果近期表現最為慘澹。「科技七雄」今天只有蘋果、微軟（Microsoft）和特斯拉（Tesla）股價下跌。

那斯達克指數經歷上週暴跌10%、創逾5年最差紀錄後，今天幾乎平盤作收。

分析師指出，隨著新一輪關稅上路，蘋果很可能必須調漲售價或自行吸收額外關稅成本。瑞士銀行集團（UBS）分析師今天估算，蘋果最高階iPhone售價可能會從目前的1199美元上漲約350美元，漲幅約達30%。

巴克萊（Barclays）分析師朗恩（Tim Long）指出，他預期蘋果會選擇調漲售價，否則該公司每股盈餘可能會下滑高達15%。蘋果也可以調整供應鏈，讓進口美國的產品改由關稅較低的國家出口。

蘋果拒絕針對關稅發表評論。