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越南被重課關稅 台商「吸收5個點是極限」：降至15%才有轉機

中央社／ 河內8日專電
越南遭美國重課46%對等關稅。 歐新社
越南遭美國重課46%對等關稅。 歐新社

越南遭美國重課46%對等關稅，越南台商直言「誰還會來越南投資？」部分業者已開始為裁員做設想，但仍希望越南和美國順利談判，且關稅要降至15%以下才有辦法繼續生產運作。

46%的對等關稅預計9日上路，越南已有團隊前往美國談判，並表示願將美國進口商品稅率降至0%。目前談判未有結果，越南政府未祭出相關因應措施，品牌商也還沒做出具體指示，在越台商目前多在觀望和等待。

越南台灣商會聯合總會（越總）總會長袁濟凡說，這幾天了解到台商工廠大多照常運作，4月訂單還是在生產，但之後就要等品牌商指示，還要看越南政府談判的結果以及是否有相關應變措施情況才會明朗。

他認為，部分關稅一定會由生產商吸收，但工廠吸收5個百分點已是極限，因為在越南的生產成本包括工人的薪資每次一調就是5%至6%，台商的迴旋空間已不多，「何況是目前的46%，這是不可能吸收的。」

越南台灣商會海防分會會長王坤生表示，如果關稅問題沒能解決的話，訂單將會減少，現在有一些業者已經在思考縮編，工人數目很可能會被砍半，如此一來越南的失業問題將很嚴重。

他強調，在越南生產鞋子、服裝的台商有一半幾乎都是銷往美國，大家都希望越南可以順利和美國談判把關稅降下來，最好是能降至15%以內，再由客戶、工廠、消費者分攤，這樣台商才有辦法繼續在越南生產運作。

從事投資顧問服務的越南台灣商會河內分會名譽會長盧智生表示，自從去年9月美國總統大選前，要來越南投資的諮詢量就減少，現在46%的關稅一出來，諮詢量只剩高峰時期的1成。

「銷美國關稅那麼高，越南還有什麼投資誘因？」盧智生說，目前他手上的諮詢案件以歐洲與東南亞國家協會（ASEAN）市場為主，如果是要銷往美國，根本不會有新的業者會進到越南投資。

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