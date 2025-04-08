川普關稅公式被爆灌水4倍 美企研究所學者：關鍵係數搞錯

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中央社／ 東京8日專電
美國川普政府的「對等關稅」稅率計算公式可能出現代入錯誤。 歐新社
美國川普政府的「對等關稅」稅率計算公式可能出現代入錯誤。 歐新社

美國川普政府的「對等關稅」稅率計算公式可能出現代入錯誤，美國企業研究所（AEI）研究員重新計算後發現，實際稅率僅為公布數值的大約1/4，因此日本的關稅稅率不應該是24%、台灣的關稅稅率不應該是32%，而是都應該適用10%。

日本經濟新聞報導，美國企業研究所4日發布分析指出，根據美國貿易代表署（USTR）公布的關稅稅率計算公式，分子是「出口額減去進口額」，也就是貿易逆差金額，分母則是兩個係數與進口金額的相乘積。

問題出在分母使用的係數上，第一個係數是「關稅對進口價格的變動數值」，USTR把它設定成0.25，第二個係數則是「進口需求對價格的彈性值」，這個係數被設定為4。

不過，0.25和4相乘變成1，使得整個關稅稅率計算公式實際上變成了「貿易逆差」除以「進口金額」。美國政府再把結果拿來除以二，就變成2日對各國與地區公布的關稅稅率。

AEI研究員指出，第一個係數應該代入的不是0.25，而是0.945。美國政府錯誤地使用了「關稅對零售價格的彈性值」代入計算，而不是進口價格的變動數值。

根據重新計算過的關稅稅率，日本、台灣、中國、韓國、歐盟都應該是10%，越南12.2%、寮國12.7%、柬埔寨13.0%、賴索托13.2%。川普政府公布的數字卻是賴索托50%、柬埔寨49%、寮國48%、越南46%、中國34%、台灣32%、韓國25%、日本24%、歐盟20%。

川普政府為了解釋所使用的進口價格彈性值，引用了一篇論文，結果該篇論文的共同作者也說川普政府「完全搞錯了」。

芝加哥大學布斯商學院經濟學家尼曼（BrentNeiman）投書「紐約時報」表示，當川普上週展示那張巨大圖表時，他立刻心想「天啊，這些數字怎麼可能這麼高？」。而川普團隊在計算對等關稅時，引用的是尼曼和另外3名經濟學家2021年共同發表的一篇關於關稅的論文。

尼曼與AEI的分析一致，認為實際稅率應該是美國政府公布的大約1/4。他表示，「我認為他們從我們的研究裡抓錯了數字。就我的研究而言，我會代入的係數是他們使用那個數字的4倍，因此，他們計算出來的逆差也比實際情況高出了4倍」。

川普 關稅

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