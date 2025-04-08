關稅戰延燒！昔大選挺川普今跳腳 富豪重話批評計算公式「鬼扯」

美國總統川普上週宣布對全球各國課徵對等關稅，隨後股市暴跌，連他的多位富豪盟友都發聲批評。例如長期捐款給共和黨的富商蘭格恩說，對越南課徵46%關稅根本是「鬼扯」。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，美國居家修繕零售商「家得寶」（Home Depot）公司共同創辦人蘭格恩（Ken Langone）嚴厲抨擊川普大範圍課徵的關稅太高、實施得太快。

蘭格恩受訪時說，川普「沒有獲得好的建議」，對越南課徵46%關稅是「鬼扯」，對中國再加徵34%關稅則「太激進、太快」，且沒給「嚴肅談判一個可以發揮作用的機會」。

蘭格恩說：「越南46%？開什麼玩笑！乾脆告訴他們連電話都不用打了。」

蘭格恩是愈來愈多公開批評川普課徵高額關稅的億萬富豪之一，川普將進口關稅提高到1930年代以來最高程度，他們日益擔心這將導致市場崩潰。

身價億萬的投資人朱肯米勒（StanleyDruckenmiller）是現任財政部長貝森特（ScottBessent）的恩師，他昨天在社群平台X發文說：「我不支持10%以上的關稅。」

美國避險基金經理人艾克曼（Bill Ackman）在2024年總統大選選戰中支持川普，他也認為這些關稅是「巨大的政策錯誤」。

曾和知名投資人索羅斯（George Soros）共同創辦量子基金（Quantum Fund）的羅傑斯（Jim Rogers）在寫給金融時報的電郵中提到，雖然「關稅偶爾能在短期內幫到少數人」，但「很少對任何人有好處」。

電動車大廠特斯拉（Tesla）和太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）捐了最多錢給川普，但他也批評關稅措施。他本月5日主張美國與歐洲之間「零關稅」，還說川普的高階貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）「什麼事都沒幹」。

摩根大通集團（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）今天同樣在寫給股東的年度信件中批評關稅措施，警告關稅「恐怕將推升通貨膨脹，正讓許多人認為經濟更有可能衰退」；他還說：「愈快解決問題愈好，因為有些負面效應會隨著時間逐漸增加，很難逆轉。」

在川普第一次執政時擔任商務部長的羅斯（WilburRoss）警告，這些關稅會帶來出乎意料的影響。他告訴金融時報：「這比我預期的更嚴重…尤其是影響越南、中國和柬埔寨的程度，比我以為的更極端。」

羅斯沒有直接批評川普，但他認為計算關稅的方式有問題。

蘭格恩也表示，「更可控且肯定更有建設性」的做法是針對進口商品全面課徵10%關稅，再與各國雙邊談判。

他說：「我無法理解這該死的公式…我認為他的顧問沒給他關於貿易現況和這個公式的有用建議。」

蘭格恩說，他認同川普政府的一些措施，但對於時間、方式等有不同看法，「我不會一下就要全部到位」。

他預期川普「最終」會展開一連串雙邊會談，「我想這會有效，現在大家怕的就是關稅戰」。