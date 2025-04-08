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Counterpoint Research：未來不確定性成為新常態

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
圖為曼哈頓時報廣場前的納斯達克看板。(路透)
圖為曼哈頓時報廣場前的納斯達克看板。(路透)

美國川普政府宣布自2025年4月9日起，對多數主要貿易夥伴加徵10%關稅，其中乘用車進口將面臨高達25%的關稅，汽車零組件也將在一個月後納入課稅範圍。此舉旨在縮減貿易逆差、促進國內就業，並強化美國製造。

研調機構Counterpoint Research分析師團隊提出觀察，包括手機、汽車產品售價恐上升，壓抑整體需求；並警告半導體供應鏈一旦受擾，間接衝擊恐在一季後浮現。

Counterpoint Research指出，因品牌勢必轉嫁關稅成本，手機、汽車等產品售價恐上升，壓抑整體需求。估計汽車價格飆漲，新車或貴8,000～15,000美元，二手車市場成為受益者。

另外，因美國本土缺乏製造能力，跨國製造體系短期難以回流，智慧型手機供應鏈進退兩難，除非大規模補貼到位。另外，因中國大陸迅速以關稅反制，針對美企與稀土出口採取限制措施，讓全球貿易風險升高。

Counterpoint Research預期，若能克服技術與人才瓶頸，印度有機會成供應鏈新勢力，有望在半導體領域扮演更大角色。且未來不確定性成為新常態，關稅政策成效仍待觀察，但全球企業與政府已進入快速因應模式。

川普 關稅

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