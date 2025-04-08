快訊

謝宜容涉貪起訴！今「全部認罪」開庭哭花臉 100萬交保加戴電子腳鐐

30萬張大量打不開！鴻海收跌停125元 寫1年多新低

個人爭議不斷？玉山航空證實 總經理徐柏岳「自請離職」

聽新聞
0:00 / 0:00

陸外交部：若美執意打關稅戰 中方必將「奉陪到底」

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
針對川普威脅對大陸再加徵50%關稅，大陸外交部發言人林劍8日回應再稱，若美方執意打關稅戰、貿易戰，中方必將「奉陪到底」。（路透）
針對川普威脅對大陸再加徵50%關稅，大陸外交部發言人林劍8日回應再稱，若美方執意打關稅戰、貿易戰，中方必將「奉陪到底」。（路透）

在大陸對美國總統川普對等關稅施以加徵34％「回禮」反制後，川普也再次對大陸嗆聲，稱要再對大陸加徵50%關稅。對此，大陸外交部8日下午再次強調「中國人不惹事也不怕事」，並維持與商務部一致的口徑稱，若美方執意打關稅戰、貿易戰，中方必將「奉陪到底」。

在4月8日下午例行記者會上，大陸外交部發言人林劍針對媒體問及「美方威脅進一步對華加徵50%關稅」一事時指出，美方濫施關稅，嚴重侵犯各國的正當權益，嚴重違反世界貿易組織規則，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，嚴重衝擊全球經濟秩序穩定，是典型的單邊主義、保護主義、經濟欺凌，遭到國際社會普遍反對。中方對此強烈譴責、堅決反對。

林劍接著說，他要再次強調，貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路。中國人不惹事也不怕事，施壓、威脅和謳詐不是同中方打交道的正確方式。中方必將採取必要措施，堅決維護自身正當合法權益。如果美方置兩國和國際社會的利益於不顧，執意打關稅戰、貿易戰，中方必將奉陪到底。

今日一早，大陸商務部回應川普欲加徵50％的消息稱，美方威脅進一步對華加徵50%關稅，中方對此堅決反對。如果美方升級關稅措施落地，中方將堅決採取反制措施維護自身權益。中方會「奉陪到底」。

針對具體的反制措施，新華網時政類微信公眾號《牛彈琴》在同日午間透露，大陸官方至少準備了「六大招」來反制美國關稅措施來應對，包括：一、大幅加徵美大豆、高粱等農產品關稅；二、禁止美禽肉輸華；三、暫停中美芬太尼合作；四、服貿領域反制措施；五、禁止進口美國電影；六、調查美企在華知識產權獲益情況。

中國人 川普 美國 關稅

延伸閱讀

川普關稅政策衝擊「大學生畢業即失業」？ 過來人苦嘆：最慘是他們

慶川普79歲、陸軍250周年將盛大閱兵 五角大廈一路延伸到白宮

川普嫌惡肖像畫 女畫家「生意」陷困境

台股重挫本土劇男星沒在驚！　謝川普給教訓備百萬閒錢再買進

相關新聞

川普關稅核心是台灣？外媒：重塑秩序代價 勝過大陸犯台摧毀一切

美國商業內幕（Business Insider）8日以「川普關稅的核心是台灣」（Trump tariffs are al...

川普關稅殺得車廠措手不及！奧迪宣布暫停交付 新車全卡港口

路透報導，美國總統川普對進口汽車徵收25%關稅在4月2日上路，讓歐洲車廠措手不及，德國福斯汽車（Volkswagen）首...

傳川普團隊考慮出口稅負抵減 藉以抵銷外國報復關稅

彭博新聞引述知情人士報導，川普政府官員正在討論推出新的出口商稅負抵減政策，此舉暗示政府間接承認白宮的關稅政策可能對美國企...

美國課中國關稅累計到104%：中國怎麼硬扛？

中國對川普的「解放日關稅」採取對抗姿態，在其他各國尋求對美談判時，中國宣布對所有美國進口產品課徵34%報復性關稅，此舉引起川普政府更激烈的回擊——4月7日川普再行宣布額外課徵中國商品50%關稅，加上先前針對芬太尼販運的懲罰性關稅20%、解放日宣布的34%，總計美國對中國課徵關稅累計達104%。中國仍採強硬態度，中國商務部8日回應斥責美國「單邊霸凌」。這場關稅戰將會如何演變仍不可預測，其導致的全球股市震盪崩跌也仍在持續，而中國對美國「硬碰硬」，又將帶來什麼的結果？

向全球貿易體系說再見！川普關稅之亂回不去了

2025年愚人節過後一天，美國總統川普宣布國家進入經濟緊急狀態，他將對全球各國所有進口美國商品徵收10%的普遍關稅，之後再對數十個指定國家徵收稅率不等的互惠關稅。另外加拿大和墨西哥因為有美墨加協定（USMCA），暫時不受本輪關稅的影響，一些產品如半導體、藥品等，也將單獨評估。

「第一麻吉」馬斯克直接勸說川普不要實施對等關稅 但無功而返

華盛頓郵報網站8日報導，川普第一麻吉也是全球首富的馬斯克（Elon Musk ），在剛過去的周末拼命在社群平台發文，痛批...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。