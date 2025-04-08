陸外交部：若美執意打關稅戰 中方必將「奉陪到底」

在大陸對美國總統川普對等關稅施以加徵34％「回禮」反制後，川普也再次對大陸嗆聲，稱要再對大陸加徵50%關稅。對此，大陸外交部8日下午再次強調「中國人不惹事也不怕事」，並維持與商務部一致的口徑稱，若美方執意打關稅戰、貿易戰，中方必將「奉陪到底」。

在4月8日下午例行記者會上，大陸外交部發言人林劍針對媒體問及「美方威脅進一步對華加徵50%關稅」一事時指出，美方濫施關稅，嚴重侵犯各國的正當權益，嚴重違反世界貿易組織規則，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，嚴重衝擊全球經濟秩序穩定，是典型的單邊主義、保護主義、經濟欺凌，遭到國際社會普遍反對。中方對此強烈譴責、堅決反對。

林劍接著說，他要再次強調，貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路。中國人不惹事也不怕事，施壓、威脅和謳詐不是同中方打交道的正確方式。中方必將採取必要措施，堅決維護自身正當合法權益。如果美方置兩國和國際社會的利益於不顧，執意打關稅戰、貿易戰，中方必將奉陪到底。

今日一早，大陸商務部回應川普欲加徵50％的消息稱，美方威脅進一步對華加徵50%關稅，中方對此堅決反對。如果美方升級關稅措施落地，中方將堅決採取反制措施維護自身權益。中方會「奉陪到底」。

針對具體的反制措施，新華網時政類微信公眾號《牛彈琴》在同日午間透露，大陸官方至少準備了「六大招」來反制美國關稅措施來應對，包括：一、大幅加徵美大豆、高粱等農產品關稅；二、禁止美禽肉輸華；三、暫停中美芬太尼合作；四、服貿領域反制措施；五、禁止進口美國電影；六、調查美企在華知識產權獲益情況。