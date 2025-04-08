美國關稅罩頂 越南對話取代對抗並善用與各國FTA

面對美國關稅壓力，越南總理范明正表示，將加強對話，不對抗、不激化矛盾、不讓問題更複雜，同時應善用與多個經濟體簽署的17項自由貿易協定（FTA）。他還以越南在越戰後遭封鎖制裁的歷史相比，認為目前情況不如當時嚴峻。

美國總統川普（Donald Trump）2日宣布對越南課徵46%的對等關稅並將於9日上路。網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，范明正（Pham Minh Chinh）7日傍晚與多個部會、94個越南駐外機構、各大協會與企業召開會議。

范明正在會上表示，越南仍屬開發中國家，經濟規模有限，對外開放程度高，因此全球任何變化都可能產生影響。他強調：「越南將加強對話與談判，不對抗、不激化矛盾、不讓問題更加複雜化。」

他將當前情況與越戰期間相比指出，美國施行新關稅政策固然會對全球經濟、包括越南造成衝擊，但這仍不如1986年越南革新開放初期，或是抗戰、爭取民族獨立與統一，遭封鎖制裁的艱難時期來得嚴峻。

范明正強調，美國雖是越南最大的出口市場，但並非唯一。越南還有許多極具潛力的市場需更有效利用，特別是妥善發揮已與60多個經濟體簽署的17項自由貿易協定（FTA）。

根據報導，與會代表認為情勢仍充滿不確定。美國與各國談判可能逐步改變全球貿易與投資結構、重塑供應鏈，尤其是高科技與戰略產品，使得開發中經濟體在貿易、投資或是參與全球供應鏈時面臨更大競爭壓力。

越南今年的經濟成長目標設定為8%以上，即使關稅壓力當前，越南政府仍堅持前述目標未做出改變。越南7日公布今年第1季經濟成長率，增幅為6.93%，低於2024年第4季的7.55%。