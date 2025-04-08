川普關稅殺得車廠措手不及！奧迪宣布暫停交付 新車全卡港口

路透報導，美國總統川普對進口汽車徵收25%關稅在4月2日上路，讓歐洲車廠措手不及，德國福斯汽車（Volkswagen）首當其衝，旗下奧迪（Audi）7日證實，新關稅生效後抵達美國的車輛將停放港口、暫停交付，等待進一步決策。

奧迪發言人說明，福斯品牌目前在美國庫存約3萬7000輛汽車，大約可支應2個月的銷售需求。

奧迪在川普汽車關稅中首當其衝，其美國最暢銷車款Q5產自墨西哥，其他車款則全數從歐洲或其他地區進口。

路透引述車業媒體Automotive News報導，奧迪透過內部備忘錄通知經銷商，自4月2日起全面凍結出貨，恢復時間未定。

根據汽車服務商Cox Automotive的數據，美國車廠的平均庫存量大約可支撐不到3個月銷售，代表業者還有一點應變時間。

汽車業高層預計7日稍晚與歐盟執委會主席范德賴恩會面，討論應對策略。

歐洲股市受到消息衝擊應聲重挫，跌至16個月來新低，市場擔憂汽車價格上漲、需求下滑，以及潛在的全球經濟衰退風險。