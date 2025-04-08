美日關稅交涉…日本派出經濟再生擔當大臣 美方由財長主導

日本內閣官房長官林芳正今天宣布，將由經濟再生擔當大臣赤澤亮正負責向美方交涉美國總統川普政府祭出的關稅；另一方面，美方則派出財政部長貝森特與貿易代表葛里爾交涉。

「日本經濟新聞」報導，林芳正今天在記者會上說明，「這是首相（石破茂）依據赤澤管理的領域狀況，以及考量（赤澤）本人的手腕、經驗等因素，所做出的判斷」。

林芳正也說道，「首相會觀察負責（交涉的）閣員協議的狀況，在最適當的時機訪美，並考慮與川普總統直接舉行會談」。

石破茂昨天與川普（Donald Trump）通話，雙方同意指定閣員負責協商關稅事務，日方希望透過協商使美方調整關稅措施。

石破茂2024年就任首相後，赤澤首度入閣，目前負責經濟財政等領域。他與石破茂同為鳥取縣選區的眾議院議員，深獲石破茂信賴。

美方部分，美國財長貝森特（Scott Bessent）將主導對日交涉事宜，他7日在社群平台X上表示，「不僅是關稅，也有意提出跟外匯市場有關的議題」。林芳正表示，「關於外匯事務，財務大臣加藤勝信將會與貝森特展開密切討論」。

「讀賣新聞」報導，貝森特在X發文宣布，川普已指派他以及美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）負責與日本協商貿易事務，「以實現總統對開創全球貿易新黃金時代的願景」。

他也表示：「日本依然是美國最緊密的盟國之一，我期待我們即將就關稅、非關稅貿易壁壘、貨幣問題與政府補貼展開富有成效的接觸。」