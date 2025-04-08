美智庫CSIS：川普對等關稅讓各國陷「悲傷5階段」美中對抗成相撲賽

美國總統川普祭出全面與對等關稅，震盪國際社會與金融市場，多位專家在華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）7日舉行的座談會中指出，儘管川普仍保留談判彈性，不排除下調關稅稅率，但被鎖定國家恐將經歷「悲傷五階段」；而美中貿易對抗如同相撲角力，情勢雖趨明朗，最終恐將重演舊劇本，各自宣稱勝利作結。至於對等關稅是否促使美國盟友轉向中國，仍端視各國選擇與利益考量。

資深貿易顧問芮恩希（William Reinsch）指出，針對企業應對策略，他建議短期內應保持觀望，靜待國家間談判進展，待情勢明朗後再考慮是否尋求其他應變，特別是對於被課以較高稅率的國家。

芮恩希表示，稅率降至10%以下的可能性不大，但像越南（46%）、印度（26%）這類關稅較高的國家仍可嘗試爭取改善條件。不過，芮恩希也提醒，無論採取何種策略，企業都必須認知，未來的營運成本勢必上升，效率將下降，世界局勢將更加複雜。

芮恩希形容，其他國家恐怕會經歷「悲傷五階段」，從否認、憤怒、討價還價、沮喪直到接受。其中部分國家可能會停留在憤怒，例如中國大陸。

芮恩希強調，從川普過去紀錄來看，他仍具談判彈性，不排除未來下調稅率。目前包括中國、歐盟與加拿大已針對美方關稅政策做出初步回應，且各有不同，接下來大家將可見到各種戰略的成效如何。

在經濟衰退方面，CSIS經濟計畫主任勒克（Phil Luck）談到，原先各界預期4月2日「解放日」後政策不確定性會下降，不過由於此次關稅措施強度高、範圍廣，反而加劇不確定性而拖累經濟走向衰退。他總結，從多個角度來看，全球經濟放緩的可能性「顯著上升」。

在美中貿易戰，芮恩希笑著形容最新進展有如「相撲」，「兩個彪形大漢試圖把對方推出擂台」。

芮恩希認為，中國迅速報復並不意外，預期雙方將重演過去劇本：互相試探、看誰先打電話、誰主導場面，最終川普與習近平將通話，互相提出大要求，最後就次要議題達成小協議，並各自宣稱勝利。

CSIS資深顧問勒克（Phil Luck）也認同前述觀點，他補充，事實上中國也不願陷入報復情境，「但北京也正確判斷，如果不有所反擊，對方就不會有所節制」。

其次，中國現在的經濟狀況已經不像2018年，幾年來已經加強內部經濟韌性，也更強化出口管制體系，可望在對抗中採取不對稱反制手段。

另一方面，與會專家一致認同，美國關稅戰確實疏遠了盟友，但未必會導致盟友轉向中國，這兩件事情應該分開來看。

CSIS經濟安全暨資訊部主任吉里尚卡（Navin Girishankar）指出，儘管這些政策讓美國盟友感到不安，但是否因此在外交或經濟上更靠攏中國，仍取決於各國本身的選擇與情境。他以歐洲為例指出，當地普遍對與中國深化關係持懷疑態度，甚至認為這種想法很天真。

芮恩希補充，長期而言，可能促使全球貿易重新洗牌，但未必意味倒向中國。他強調，中國本身面臨產能過剩等問題，許多國家早已採取反制措施，包括土耳其、印度、巴西、南非、加拿大與歐盟等。

勒克則認為，儘管歐洲與美方在對中立場上多有共識，但實際上對中採取行動的意願未必與美國相同。他表示，美方之所以能凝聚國際支持，仰賴的是整體合作架構與價值主張，而當這些基礎動搖時，將削弱美國在其他議題上的影響力。

勒克提醒，目前，在美國以外還有一群「避險型國家」，嘗試在美中之間維持平衡經貿關係，當美國對夥伴的經濟吸引力下降，這些國家轉向中國的可能性也會相對提高。