【重磅快評】川普關稅戰升級至中美對撞 雙方都想以戰逼和

美國總統川普出了一張考卷給各國，各國正絞盡腦汁答題。很明顯，除了中國大陸有底氣及實力向美方叫板，連歐洲都低頭。川普威脅大陸要加徵50%，美中之間似乎對撞在即，兩方都在為中美經濟脫鉤做準備，現在就看誰準備得更充足，誰更不需要依賴誰。。

川普周一表示，如果中國大陸不撤回對美國加徵的報復性關稅，他計劃從周三開始對中國商品再加徵50%的關稅。他寫道：「此外，所有與中國要求和我們舉行會議進行的談判都將終止！」若加上即將實施的34%對等關稅，川普政府今年對北京加徵關稅的累計稅率將達到104%。

面對川普的威脅，大陸商務部今日一早隨即回應稱，如果美方升級關稅措施落地，中方將堅決採取反制措施維護自身權益。若美方一意孤行，中方必將奉陪到底。大陸商務部並稱，施壓和威脅不是同中方打交道的正確方式。

如果美國真的對中國大陸加徵104%關稅，這是什麼概念？

這麼高的關稅有誰來付？當然是看出口商還是進口商哪一方強勢。以54%關稅即現有20%加上新增34%對等關稅，已使iPhone 16 Pro的硬體成本從549.73美元暴增至846.59美元。若蘋果將成本全數轉嫁，高端iPhone售價可能達2,300美元（約新台幣7.6萬元），甚至更高至3,500美元（約新台幣11.5萬元）。貴到令人咋舌的售價，比大陸更緊張的應該是蘋果公司。

而54%和104%的稅率對中國大陸出口到美國的影響沒太大差別，產品都會賣不出去。儘管大陸對美出口占總出口比重未單獨披露，但同期中美貿易總值占中國外貿總額11.2%（出口+進口），顯示對美貿易依賴度持續降低，美國加重大陸關稅，對其經濟潛在影響比以前小很多，中共應該會容忍。否則，川普一威脅，中共就退讓，以後豈沒完沒了，恐危及習近平的執政威信。

放眼全世界各國，大概也只有中國大陸可以進行這種「以牙還牙」的貿易戰。除了大陸商務部一早就展現的強勢回應，接下來官方可能繼續加大關稅反制升級力道，對特定美國商品（如農產品、科技產品）實施差別化關稅，或擴大加徵範圍至服務貿易領域。

大陸還有別的非關稅工具可動用，包括：加強對關鍵原材料（如稀土）出口管制、築高市場准入壁壘例如針對美企實施更嚴格安全審查或反壟斷調查，允許人民幣貶值減輕關稅衝擊等。

多年以來，中美貿易呈現顯著的結構性特徵，即中國大陸長期處於貿易順差的地位。背後的原因複雜，既有中國大陸作為「世界工廠」的製造業優勢，也有全球產業鏈分工的因素，以及美國國內消費需求旺盛等多重作用交織。然而，這種龐大的貿易順差，也讓中國付出代價。大陸在一定程度上犧牲了環境資源、勞工權益。過度依賴出口，也使得中國經濟容易受到外部需求波動的影響，潛藏結構性風險。因此，如何調整經濟結構，擺脫對單一市場的過度依賴，成為大陸經濟轉型的重要課題。

中共官媒之前宣示「天塌不下來」，強硬表態壓縮政策迴旋空間。目前情勢顯示中國大陸當前策略更傾向「以戰逼和」，通過精準打擊迫使美國重回談判桌。中美之間經濟脫鉤的形勢似成定局，大國博弈，別以為與我們無關，勢必也將牽動台灣未來的選擇。