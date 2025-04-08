美關稅波及川普商界盟友財產 馬斯克損失最慘重、「他」財產不減反增

美國總統川普宣布對等關稅措施後，全球股市連日暴跌，商界盟友不得不開始清點財產。損失最慘重的包括科技大亨馬斯克等人；「股神」巴菲特略有損失，但今年至今財產不減反增。

英國「衛報」（The Guardian）報導，自川普本月2日宣布「解放日」關稅措施後的頭兩天，全球前500名富人在股市交易中損失合計達5360億美元（約新台幣17.7兆元），是彭博億萬富翁指數（BloombergBillionaires Index）歷來在兩天內記錄到最大筆的財富損失。

其中，數名支持川普或出席今年1月總統就職典禮的富豪都發現自己的財產縮水。以下是4名因市場動盪而受創最深的富豪，以及1名目前仍然順風順水的大亨。

● 馬斯克（Elon Musk）

馬斯克身為全球首富及電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長，在進入川普政府擔任高調且具爭議的政府效率部（DOGE）核心人物後，財產就已顯著減少，如今所受衝擊也最大。

由於馬斯克的行為頗具爭議性，特斯拉面臨潛在消費者反彈，隨著其股價下滑，從本月3日開盤到4日收盤，馬斯克的淨資產蒸發了310億美元。特斯拉股價近期下跌，意味著馬斯克的私人火箭和衛星事業「太空探索科技公司」（SpaceX）成了他最有價值的資產。

今年迄今，馬斯克的財產估計減少1300億美元，但他仍是遠比其他人有錢的全球首富，淨資產達3020億美元。特斯拉股價今天下午下跌近5%，又是一筆損失。

祖克柏是社群媒體臉書（Facebook）創辦人，也擁有Instagram和通訊應用程式WhatsApp，他損失的財產僅次於馬斯克，超過270億美元。

祖克柏的財富排名全球第3，估計淨資產為1790億美元，因科技公司Meta市值降低而大減。這波關稅戰讓科技公司受創尤深，Meta股價在兩天內下跌近14%，今天略漲近1%。

全球許多大型企業在製造、電腦晶片和資訊科技服務等方面都仰賴亞洲市場，而川普課徵關稅最重的目標正是亞洲市場。

祖克柏領導下的Meta在川普重返白宮數週前立場明顯轉向川普，今年迄今，祖克柏的個人財產少了280億美元以上。

貝佐斯創辦亞馬遜公司（Amazon），並持有華盛頓郵報（Washington Post），他在兩天內損失的財富達235億美元，排名第3。

亞馬遜作為全球進口商品的主要零售商，市值今年已減少數千億美元。

中國賣家在亞馬遜第3方市場上的市占率超過50%，亞馬遜的雲端服務業務也仰賴主要由亞洲國家製造商產出的技術，例如台灣。

貝佐斯身為全球第2大富豪，淨資產估計達1930億美元，今年迄今財富已縮水450億美元。亞馬遜股價今天小漲0.4%。

今年2月，貝佐斯的100億美元氣候和生物多樣性基金停止資助全球最重要的氣候認證組織之一，有些人認為這是他向川普及其反對氣候行動「低頭」之舉。

● 阿爾諾（Bernard Arnault）

川普的關稅措施重創了支持全球服飾產業的亞洲工廠樞紐，導致酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）執行長阿爾諾本月3日損失60億美元，4日損失超過50億美元。股價今天進一步下跌超過4%。

法籍的阿爾諾是歐洲首富，也是彭博榜上全球第4大富豪，他的淨資產今年已減少186億美元，來到1580億美元。

阿爾諾自1980年代初期在一場慈善晚宴上認識川普後就與他成為朋友，如今美國是阿爾諾商業帝國的最大市場，銷售規模相當於整個歐洲。

阿爾諾別號「披著喀什米爾的狼」，他與妻子和一雙子女在川普今年1月就職典禮上被奉為座上賓。

川普後來對歐洲聯盟（EU）課徵20%關稅，製造服飾的主要亞洲國家也被課徵高達54%的關稅。

● 巴菲特（Warren Buffett）

儘管股市經歷兩天動盪，卻不是所有億萬富豪的財產都縮水。

巴菲特身為波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）投資公司的董事長兼最大股東，今年財富增加到1550億美元。

他是全球第6大富豪，雖在兩天市場動盪中損失25.7億美元，但今年迄今的淨資產成長了127億美元。

川普4日在社群平台「真實社群」（Truth Social）分享一段影片，錯誤聲稱巴菲特讚許他近期的經濟政策。波克夏海瑟威公司隨即發布聲明說，社群媒體上有關巴菲特言論的報導不實。波克夏海瑟威的股價今天午後下跌超過2%。