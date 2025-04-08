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川普威脅加碼50%關稅！中國放話奉陪到底 專家曝北京戰略盤算

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國對等關稅9日即將上路，中國表態報復並揚言奉陪到底。圖為美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。法新社
美國對等關稅9日即將上路，中國表態報復並揚言奉陪到底。圖為美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。法新社

美國對等關稅9日即將上路，有別於其他國家前仆後繼討好川普，中國大陸反其道而行祭出報復並揚言奉陪到底。專家分析，此舉除了大內宣之外，也是在賭關稅大刀最終對美國的殺傷力更大，而且中國已經為這一戰準備很長的時間。

川普2日宣布對等關稅後，中國開第一槍表示將對所有美國商品徵收相應的34%關稅，同時對7種稀土相關物實施出口管制。後續川普7日威脅，中國若不在8日撤銷報復，將再加碼50%關稅，並且中止美中所有會談。

對此，中國商務部8日也回擊，「如果美方一意孤行，中方必將奉陪到底」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，中國最新言論一方面是為了穩定國內不安情緒的宣傳，向國際社會傳達自信立場。

另一方面，這也透露中國國家主席習近平的戰略盤算：中國認為關稅不只被川普拿來當談判手段，還會重創國際貿易，而且對美國的傷害比對中國的影響還嚴重。

布魯金斯研究所約翰桑頓中國中心主任何瑞恩（Ryan Hass）7日結束訪中交流後在X發文指出，許多中方人士主張美國正在犯一個錯誤，這將削弱美國在全球的地位。

何瑞恩認為，「目前討論聚焦世界各國是否進入陣營對立時期，或是正邁向一個『去美國化的全球化』時代。北京似乎偏好後者情境。」他還補充：「中國領導層絕不會容忍被外界視為在面對美方挑戰時顯得被動。」

日經亞洲報導，中國從川普第一任發動貿易戰以來已經汲取教訓，並且對川普可能再掀起貿易對抗準備了很長一段時間。

香港仲裁事務所陶景洲（Jingzhou Tao）分析，北京在川普首任被迫簽署第一階段貿易協議（Phase One trade deal），承諾採購數百億美元的美國農產品並擴大雙邊貿易，當時讓中國「感到丟臉」。不過，由於新冠疫情爆發，川普最終並未真正落實該協議。

陶景洲表示，這次北京已準備好與美方正面交鋒，「如果中國以同樣的50%關稅回應川普的額外關稅，我也不會感到意外。」

陶景洲指出，「美國認為中國離不開美國市場」，但中國正尋求歐盟與東南亞等潛在市場，作為美國市場的替代選項，他說：「如果你讓川普知道，他不是這場戰爭中唯一敢出手的一方，而中國也準備好應戰，那麼他可能會退讓。」

中共 北京 川普 習近平 關稅

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