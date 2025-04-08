川普威脅有效？歐盟將課部分美國商品25%反制關稅 但豁免波旁威士忌

針對美國對鋁和鋼課徵關稅，歐盟提議對一系列美國製產品徵收25%的反制關稅，但因法國、義大利和愛爾蘭的大力遊說，波旁威士忌將獲豁免，以協助這些國家保護其酒業免受不斷升級的貿易戰影響。歐盟成員國預訂4月9日投票表決這項提案。

歐盟執委會負責貿易的執行委員Maros Sefcovic周一表示，他已傾聽了各國的要求，這項提案的影響，將小於歐盟先前在華府對所有進口鋼鐵和鋁課徵25%關稅後所宣布的初步清單，那份清單涵蓋總值約260億歐元（284.5億美元）的美國進口商品。

波旁威士忌、葡萄酒和乳製品已從3月考量的初步清單中刪除。歐盟執委會先前曾打算對波旁威士忌徵收50%的關稅，但川普揚言，若歐盟真的這樣做，他將對歐盟酒精飲料報復性徵收200%關稅。川普的威脅讓擁有重要葡萄酒產業的法國和義大利尤其擔心。

歐盟清單上的商品種類繁多，包括鑽石、雞蛋、牙線和香腸。

其他產品，包括柳橙汁、家禽和大豆，將徵收10%至25%的關稅。

這些關稅在4月15日至12月1日之間陸續生效，具體取決於產品類別。

除上述反制關稅外，歐盟4月1日起加緊現有對鋼鐵的保障措施，以減少15%的進口。歐盟執委會還在研究鋁的進口配額。而川普2日宣布，將對所有歐洲輸美產品徵收20%的對等關稅。

歐盟執委會主席馮德萊恩說，布魯塞爾曾多次向華府提議，取消對所有工業產品（尤其是汽車）的關稅，並補充表示，歐洲「隨時準備達成好的協定」，這事仍可討論。

德國經濟部長哈貝克不樠其他成員國代表其飲料行業進行遊說，認為應團結支持執委會的貿易政策。他說：「股市已經崩潰，損害可能變得更大。重要的是明確果斷且謹慎行動，這意味要瞭解我們處於有利地位，美國處於弱勢。如果每個國家都單獨計算，這裡有紅酒問題，那裡有威士忌和開心果問題，結果就是一事無成。」

歐盟將在周三批准修訂後的清單。如果這項變動獲得證實，歐洲酒業將大鬆一口氣，在全球市場疲軟和與中國大陸的貿易問題下，川普的基準關稅已對其出口造成重大打擊。

另外，義大利總理梅洛尼周一表示，她計劃「未來幾周內」前往華府，為歐盟說服美國取消20%關稅盡一份心力。義大利副總理塔加尼透露，雖然羅馬的目標是讓美歐達成「零關稅對零關稅」的協定，但作為過渡步驟，他希望華府能將對歐洲商品的對等關稅降至10%。