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傳川普態度鬆動了！財長力勸談判換利益 關稅終局可能比預期更快結束

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國財政部長貝森特（左）與白宮人事辦公室主任戈爾（右）6日與總統川普搭乘專機前往佛州。美聯社
美國財政部長貝森特（左）與白宮人事辦公室主任戈爾（右）6日與總統川普搭乘專機前往佛州。美聯社

美國財政部長貝森特7日透露，對於沒有採取報復的國家，目前的對等關稅就是最高上限，可能不會再加碼。另外，政治新聞網Politico報導，貝森特儘管對外極力捍衛關稅政策，私底下似乎溫言建議川普將重心放在以談判換取最大利益，而且川普似乎有所鬆動。知情人士透露，川普7日上午與盟友通話表示，關稅最終局會比外界預期更快結束。

兩名知情人士透露，貝森特6日前往佛州勸說川普調整關於關稅言論，側重以談判換取有利的貿易交易，否則股市恐怕進一步崩跌。

一位知情人士表示，貝森特的觀點是「如果政府不改變方向，股市將持續惡化」，他認為「政府不需要放棄關稅政策，但必須表達談判及結束關稅的目標」。

另一位知情人士則提到，貝森特找川普是釐清下一步的機會，並描述在貝森特看來，川普的對等關稅是為了對外國政府施加「極限槓桿」。

貝森特是目前已知第一位勸說川普改變關稅論述的顧問，儘管是私下且態度溫和。

根據一位知情川普7日上午通話的人士，川普已開始在與盟友的電話中提到，這輪關稅的最終階段將會比外界預期更快到來，強調白宮正在與多國展開會談，且將會達成協議。

貝森特7日下午接受福斯商業訪問表示，這些談判可能會延續超過1個月，甚至進入5月、6月，而且川普可能親自參與談判。

貝森特還說，「針對沒有採取報復的國家，美國對他們的稅率已經是上限」，他還說，「我的期望是，透過理想談判，我們能見證稅率下調。不過這還是取決於其他國家。相關談判將會非常艱難。」

川普 關稅

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