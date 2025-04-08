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美強調「10項不公平貿易」中國大陸、日本、歐盟上榜 台灣未入列

中央社／ 華盛頓7日專電
川普全面性關稅引發全球動盪，川普政府對於台灣課徵之32%對等關稅稅率。(路透)
川普全面性關稅引發全球動盪，川普政府對於台灣課徵之32%對等關稅稅率。(路透)

川普全面性關稅引發全球動盪，「苦主」紛紛派人赴美談判爭取有利條件，美國貿易代表署今天又強調（spotlighting）「十項不公平貿易行為」，且開頭就點名中國，日本及歐盟也入列，在2日關稅清單表列第4的台灣則未上榜。

美國貿易代表署（USTR，下稱代表署）透過社群媒體X宣布「十項不公平貿易行為」，並列出美國所承受的損失。一連串的推文開頭就指中國，表示單在一個電子商務平台上，每個月就有超過10萬面中國製造的美國國旗售出。

代表署指出，這導致美國製造商損失200萬美元（約新台幣6597萬元）的銷售額，最終造成就業機會流失和企業倒閉。「美國國旗應該是美國製」！

代表署也點名印度及泰國，表示印度禁止進口美國乙醇作為燃料，泰國同樣限制燃料乙醇進口，需要批准和許可證，但自2005年以來便未曾核發過這類許可。如果美國能取得對印、泰燃料乙醇出口市場准入，每年將可增加至少4.14億美元的出口值。

川普早上才與日本首相石破茂就關稅舉行電話會談，川普本人稱「聊得愉快」，但日本仍在代表署下午公布的「十項不公平貿易行為」榜上。USTR推文指出，日本對美國海鮮維持高達10.5%的關稅，並對多種魚類實施複雜的進口配額制度，讓美國出口商難以穩定進入市場。

USTR表示，這些不公平的貿易做法每年造成美國海鮮業約1.89億美元的出口損失，損害仰賴全球市場來維持生計的美國漁民與沿海社區。

歐洲聯盟（EU）的「反砍伐森林產品規則」（Regulation on deforestation-free products，簡稱EUDR）也被代表署點名。

USTR指出，這項規則禁止進口牛、可可、橡膠及木材等7種產品，除非出口商符合各種繁瑣的合規要求。「據估計，EUDR可能影響美國每年價值86億美元的農業及工業出口」。

代表署另提到南美及非洲國家的不公平貿易行為，及附上3月31日上架的年度「國家貿易評估報告」（National Trade Estimate，NTE）連結，供外界參考美國出口商面臨的其他不公平貿易行為。

這份報告涵蓋美國近60個貿易夥伴，其中點名台灣仍對美規車設置技術性貿易障礙，並關切台灣要求落實豬肉產品原產地標示，及對某些美牛產品實施繁瑣檢查的做法。

行政院經貿談判辦公室1日回應，貿易對手國對於貿易管理措施的合理性，彼此難免有不同觀點，政府將持續與美方溝通。

台灣 川普 美國 關稅

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