美對等關稅倒數24小時上路！川普拒絕暫緩 不排除永久實施

華爾街日報報導，美國總統川普7日要求中國撤銷對美國報復措施，否則將再加徵50%關稅且中止美中所有會談。同時，川普在與其他國家達成協議上保留可能空間，被問及關稅是永久或取決於談判結果時表示「都有可能」，但是目前「不打算」暫緩實施大規模對等關稅。

川普7日告訴記者，目前不考慮暫緩對等關稅政策，「現在有很多國家主動尋求談判，他們將達成公平的協議，有些情況下，他們可能會付出可觀的關稅代價。」他補充，當日上午才與日本首相石破茂通話，氣氛良好。

另外，被問及政府在談判關稅一事上給出矛盾訊號時，川普表示，永久關稅或取決於談判「都有可能」，他說：「兩者都有可能都是真的。可以是永久關稅，也可以同時有談判，因為我們需要的不只關稅。」

華爾街日報指出，白宮貿易與製造業資深顧問納瓦羅7日在金融時報撰文聲明，關於關稅問題「這不是一場談判」。而此前，財政部長貝森特卻在X表示，政府「將與日本展開談判」。

美國對貿易夥伴的對等關稅將在9日正式上路，川普模稜兩可的發言使各個國家和產業陷入焦慮，被迫自力救濟。

一名任職大型科技公司的企業人士表示，目前沒有可信跡象顯示某些公司或特定產品可能被豁免，若有轉圜空間，恐怕也只能透過美國與他國間的雙邊談判來爭取。不過，即便如此，前景依舊不明。一位知情人士透露，許多希望與美國展開談判的外國政府，對於談判內容與架構毫無頭緒，充滿不確定。