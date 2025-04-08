川普說沒考慮暫停關稅 美財長貝森特：一切都可端上談判桌

美國總統川普周一（7日）表示，儘管前來洽談的貿易夥伴國渴望避免關稅，但他目前不考慮暫停對數十個國家加徵對等關稅的計畫，不過他仍暗示可能會對一些談判持開放態度；美國財政部長貝森特同日說，隨著與貿易夥伴國的談判持續進行，希望可以降低關稅，而且一切都可端上談判桌協商。

關於是否暫停實施關稅計畫，川普周一在橢圓形辦公室會見以色列總理內唐亞胡時表示：「我們沒有在考慮這個，有很多國家前來跟我們談判，這些協議將是公平的。」

川普表明敞開協商大門 再度威脅北京若不撤回報復 將對中國再加徵50%關稅

川普說，關稅是他經濟政策中「非常重要」的組成部分，整體上將維持，但他同時將敞開大門，以便與「每個國家達成公平協議與良好協議」，「關稅可以是永久性的，但也可以加以談判，因為我們也需要關稅以外的東西」。

此前，川普和他的高級官員對於政府與貿易夥伴談判的意願發出了複雜訊息，值此之際，對所有國家課徵10%關稅的措施已生效，針對數十個國家徵收對等關稅的措施預定周三（9日）上路。不確定性加劇了全球市場的動盪，也讓外國領袖對川普的做法感到沮喪。

以色列總理內唐亞胡在現場表示，以國將努力消除對美國的貿易壁壘和貿易逆差。但川普表示，即便如此也可能不足以讓他降低以色列這個長期美國盟友的關稅，「別忘了我們協助維持以色列生存」。川普還補充說，美國給了以色列一年數十億美元的防禦協助。過了幾分鐘後，川普又說「我們會照顧我們的朋友」。

川普被問到是否有國家能將他們面臨的關稅稅率降到10%以下時，他避免正面回答，只強調他見到關稅的好處，「關稅將讓這個國家變得非常富裕」。

川普確實暗示，一些國家想要移除關稅將是很難的，他也重申，如果北京不撤回對美國商品加徵的34%報復性關稅，他將再對中國大陸再加徵50%的關稅。川普當天稍早與日本首相石破茂通話、要展開部長級貿易談判後，周一又抨擊日本對美國農產品設下貿易壁壘。

貝森特：已有約70國與美接洽 4月9日關稅上調之前預料不會達成任何協議

另外，美國財長貝森特周一接受福克斯商業台採訪時表示，一切都可端上談判桌，「對於那些不報復的國家，我們已經在最高關稅水準了，我希望是透過良好的談判，把（稅率）水準降下去…但這將取決於其他國家。」

貝森特還透露，現在可能有約70個國家與美國接觸，「所以4月、5月會很忙，可能要一直持續到6月」。他預期，日本因迅速向華盛頓接洽，會將優先協商。

貝森特稍後向彭博資訊表示，在4月9日對等關稅生效前「可能不會」達成協議。當被問及是否會考慮將普徵的稅率降至10%以下時，他說「一切都可以談」。

貝森特還說：「總統將親自參與這些談判，正如我們許多人一樣，他相信競爭環境一直不公平。所以，這些談判將會非常艱難。」