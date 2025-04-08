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恐向大陸加徵50％關稅 川普：盼與習近平維持好關係

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

針對中國大陸開徵34%的報復性關稅，美國總統川普7日表示，如果中國大陸不撤回報復性關稅，美國將在9日回敬50％的關稅；川普表示，他與中國大陸國家主席習近平的關係很好，希望能繼續維持這樣的關係。

川普7日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，中國大陸宣布向美國徵收34%的報復性關稅；川普說，這是中國大陸向美國徵收高關稅、設下非關稅壁壘、非法補助企業和長期操弄貨幣之外，再度向美國徵收的關稅。

川普表示，他日前已提出警告，若有國家向美國徵收報復性關稅，將被立即回敬更高的關稅，但中國大陸忽略他的警告。

川普說，如果中國大陸不在8日撤回34%的報復性關稅，美國將在9日加徵50%的關稅，且所有中國大陸要求與美國的會面都將取消；川普並表示，美國會與所有要求會面的國家，立即展開談判。

川普7日與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）在白宮會面。

針對可能向中國大陸加徵50％的關稅，川普說，他與習近平有非常好的關係，希望未來能保持這樣的關係，川普並稱他非常尊重中國大陸；不過，川普也說，中國大陸不能繼續剝削美國。

川普說，美國將與中國大陸談判，也將與許多不同的國家談判；川普說，美國將會達成非常公平，且有利於美國的協議；川普說，這絕對不會是對其他國家有利的協議，而是美國優先。

川普 關稅

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