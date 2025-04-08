快訊

聯合報社論／台股血流成河，賴政府卻還在盲動

美股道瓊指數連跌三日…盤中震幅近2600點 那斯達克意外小漲

盡快消除與美國貿易逆差！ 以色列總理：做他國榜樣

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu，右）7日在華盛頓會晤美國總統川普。路透
以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu，右）7日在華盛頓會晤美國總統川普。路透

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）7日與美國總統川普會面，他承諾以色列會盡快取消與美國的貿易逆差，並認為以色列將成為許多國家的榜樣；川普7日也與日本總理石破茂通話，指日本將派出談判小組與美國交涉。

川普日前宣布對等關稅政策，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）日前指出，川普已經創造了最大的籌碼，已有超過50個國家與美國展開談判。

唐亞胡7日與川普在白宮會面，主動表示，兩人7日談話涉及關稅，並指出，以色列將盡快取消與美國的貿易逆差。

以色列在日前川普宣布的對等關稅政策中，被開徵17%的關稅。

唐亞胡認為，以色列取消與美國的貿易逆差是正確的事情，以色列也將取消多樣態的貿易壁壘，認為這些貿易壁壘的存在沒有必要。

唐亞胡表示，以色列可以作為許多國家的榜樣，呼籲他們也應該做出一樣的決定；唐亞胡說，他6日已與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）討論該如何做，希望盡快有解決方案。

至於媒體問及是否願意減少對以色列開徵的對等關稅，川普說，美國和以色列正在討論新的貿易，有可能減少，也有可能不減少，「別忘記了，美國幫助以色列很多。」

川普7日則在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，所有國家都在與美國溝通，並指出，美國正在建立嚴厲但公平的規範。

川普指出，他7日上午與日本總理石破茂通話，指日方將派出高層代表小組與美方談判。

川普表示，日本在貿易上對美國很糟糕，日本不進口美國汽車，美國卻進口數百萬輛日本汽車；川普說，日本也在農業和其他產品上對美國不公平，認為這必須改變；川普最後又把矛頭指向中國大陸，認為特別是中國大陸必須改變。

而是不是有國家不大願意減少關稅，川普則點名歐盟。

川普 關稅

延伸閱讀

川普關稅政策引市場擔憂 國際油價挫跌

期貨商論壇／台積期 低檔盤整

經濟日報社論／因應川普關稅大刀的挑戰

川普大打關稅戰…大摩喊減碼台股 外資第一家

相關新聞

若陸不撤銷對美報復關稅…川普擬對陸再增關稅 中止雙方會談

美國總統川普七日在社群媒體發文說，中國大陸若不在八日前撤銷對美國課徵的百分之卅四報復關稅，美國將對大陸額外加徵百分之五十...

逾50國與美談關稅 越印馬表態不報復

美國財政部長貝森特六日表示，已有五十多國接觸白宮，希望針對解除關稅展開協商。川普上周宣布開徵對等關稅措施後，越南、印度、...

納瓦羅：別想降關稅就完事 「非關稅欺騙」才是關鍵

美國將對越南課徵百分之四十六對等關稅，越共總書記蘇林喊出「對美零關稅」，建議美方對越南課相似稅率。美國總統川普的貿易與製...

盡快消除與美國貿易逆差！ 以色列總理：做他國榜樣

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）7日與美國總統川普會面，他承諾以色列會盡快取消與美國的貿易逆差...

美國投資大咖 反對川普高關稅

美國多位知名投資人紛紛表態反對美國總統川普向全球祭出關稅的做法。避險基金大亨艾克曼說，大規模關稅是「錯誤」決策；億萬富豪...

白宮經濟顧問提5方式助美 鼓勵台灣持續與美國溝通

針對美國對等關稅政策，美國白宮經濟顧問委員會主席米倫（Stephen Miran）7日提出5種方式協助美方分擔責任，並鼓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。