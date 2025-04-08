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白宮經濟顧問提5方式助美 鼓勵台灣持續與美國溝通

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國白宮經濟顧問委員會主席米倫（Stephen Miran）7日受邀至華府智庫哈德遜研究所 (Hudson Institute）發表演說，並接受提問。記者陳熙文／攝影
美國白宮經濟顧問委員會主席米倫（Stephen Miran）7日受邀至華府智庫哈德遜研究所 (Hudson Institute）發表演說，並接受提問。記者陳熙文／攝影

針對美國對等關稅政策，美國白宮經濟顧問委員會主席米倫（Stephen Miran）7日提出5種方式協助美方分擔責任，並鼓勵各國持續與白宮聯繫；米倫認為，台灣應與美國貿易代表署和白宮繼續溝通。

白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）則在接受電視訪問時證實，台灣前晚（overnight）曾聯繫美方。

米倫7日受邀至華府智庫哈德遜研究所 (Hudson Institute）發表演說，並接受提問。

針對美國總統川普提出的對等關稅政策，米倫認為，美國應該要讓國際一起分攤負擔，指如果其他國家想要在美國撐起的地緣政治和金融的大傘之下獲得利益，他們應該要做好分內的事情，平分責任。

米倫說，最好的結果，就是美國持續創造和平、繁榮，並保持貨幣供應者（reserve provider），讓其他國家不只是從中獲取利益，同時也負擔支出。

至於其他國家要怎麼參與分攤負擔，米倫提出5途經，包括：第一，出口產品接受美國關稅，同時不開徵報復性關稅；第二，打開市場，停止不公平、有傷害性地貿易行為，且向美國購買更多產品；第三，提高國防支出和美國軍購；第四，投資美國、在美國設工廠；第五，直接捐款給美國財政部。

米倫捍衛川普的關稅政策，稱多數經濟學家認為關稅是適得其反，甚至可能為經濟帶來傷害，認為貿易終究會自行取得平衡，不過，米倫認為，這是在沒有貿易逆差的情況下才成立，與現實並不相符

米倫說，美國過去50年來不斷承受貿易逆差，而貿易逆差更在近幾年持續擴大。

米倫指出，為了能夠對付各國的貿易壁壘，包含非關稅障礙，川普政府研擬了非常多方式，最後由川普拍板使用對等關稅現在的方程式，更聚焦於消除貿易逆差；不過，米倫指出，他不是提出方程式的那個人。

米倫說，川普宣告貿易逆差是國家緊急狀況，所簽署的行政命令也是要對付貿易逆差，當然貿易逆差會被用來計算關稅稅率。

米倫說，川普是出了名的談判者，整個生涯都在談判，若需要有人為美國談判出一個更好的貿易系統，非川普莫屬。

米倫指出，白宮近期的電話響個不停，他對各國建議是繼續打電話給白宮；米倫也向本報記者表示，台灣應與美國貿易代表署和白宮繼續溝通。

川普 關稅

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