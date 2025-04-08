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川普：沒考慮暫停徵關稅 將與中國談判

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

美國總統川普今天在白宮指出，沒有考慮暫停課徵關稅，以便跟各個貿易夥伴進行談判，但他提到，將與中國、日本和其他國家商討關稅問題。

路透社報導，川普（Donald Trump）於白宮會晤以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）時，他被記者問到是否願意暫停徵收關稅。

川普回答說：「我們不會考慮這事，有很多國家前來跟我們談判，這些協議將是公平的。」

他還表示：「在某些情況下，他們將支付高關稅，會有公平的協議。」

川普今年2、3月對中國銷美商品加徵20%關稅後，4月2日又宣布要對中國課徵34%對等關稅，預計9日生效，北京當局則在4日宣布將對美國進口商品加徵34%關稅，預計10日生效。

川普今天也重申，若中國不撤回對美國商品加徵34%報復性關稅的計畫，他會對中國進口產品再加徵50%關稅。

川普 關稅

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