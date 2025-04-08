川普擬再課中國50%關稅 白宮：累計稅率將達104%
美國總統川普今天揚言，要對從中國進口的產品再課徵50%新關稅，白宮指出，若加上即將實施的34%對等關稅，今年對北京加徵關稅的累計稅率將達到104%。
川普（Donald Trump）今年2、3月對中國銷美商品加徵20%關稅後，4月2日又宣布要對中國課徵34%對等關稅，預計9日生效，北京當局則在4日宣布將對美國進口商品加徵34%關稅，預計10日生效。
川普今天嚴厲抨擊中國，沒有聽從他提出的「切勿報復」警告。
他於社群媒體發文表示，若北京不在4月8日前撤回報復計畫，「美國將對中國徵收50%額外關稅，自4月9日生效」。
白宮告訴法新社，即將實施的34%對等關稅加上50%新關稅，今年對中國加徵關稅的累計稅率將達到104%。
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