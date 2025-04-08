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歐盟向美提議 所有工業產品互相降至零關稅

中央社／ 布魯塞爾7日專電

歐盟貿易部長今日會議高舉與美協商優先，貿易執行委員塞夫柯維奇表示，他已向美國提出工業產品「零對零」關稅全面互相免除的提議，但同時準備反制，包括15日預計對美國鋼鋁關稅實施第一波反制關稅。

歐洲聯盟（EU）今天在盧森堡舉行27國貿易部長會議，尋求因應美國關稅的共識，由輪值主席國的波蘭經濟發展暨科技部長巴拉諾斯基（MichalBaranowski）主持。他在會後記者會表示，所有成員國都偏好透過協商解決，「這是我們的優先方案（Plan A）」。

歐盟執行委員會（European Commission）負責貿易的執行委員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）在同場記者會表示，他已向美國經貿官員表達歐盟願意與美國一起將彼此關稅降到零的「zero-for-zero」協商方案。

他表示，歐盟的立場有三個重點。一是歐盟與美國都承認在戰略性領域的合作有利於雙方貿易關係，「我們面臨著類似的挑戰，例如，由非市場行為驅動的全球產能過剩、半導體的主導權競賽、確保關鍵原料」。

第二點，他直言與美協商將費力耗時，目前正在初步階段，因為「美國並非將關稅視為戰術手段，而是一個矯正措施」。

第三點則是歐盟在強烈希望與美國開放式的協商同時，也不會無止境的等待，在看到明確進展之前，將有三軌並進的因應作法，即透過反制措施捍衛利益、透過新協定分散貿易、阻擋有害的貿易轉向（tradediversion）效應。

針對川普政府在3月對鋼鐵產品全面加徵25%關稅，歐盟執委會已宣布將挑選多項美國進口產品加徵關稅，以針對美國痛點精準反擊。塞夫柯維奇表示，第一波反制關稅名單將在今天提交給成員國，9日進行27國投票，15日開徵關稅。

他也說，針對美國鋼鋁稅的第2波反制關稅，預定在5月15日推出，至於是否對美國汽車關稅和「對等關稅」同樣祭出關稅反制，將再作評估。

換言之，歐盟將採取「談判優先，邊打邊談」的策略。

在分散貿易市場方面，塞夫柯維奇舉印度、印尼、泰國、菲律賓和波斯灣地區為例，並將要求歐盟談判代表檢視目前的自由貿易談判如何加速進行。

對此，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von derLeyen）今天稍早比喻，歐盟將「如雷射光束般聚焦在除美國之外的83%全球貿易」。美國市場約占歐盟貿易總金額的17%。

至於阻擋貿易轉向，也就是避免外國貨因美國關稅變高而大量湧入歐盟，塞夫柯維奇表示，執委會將設立任務編組即時追蹤進口產品流量。

其實歐盟最擔心的貿易轉向來源之一就是中國，塞夫柯維奇在前述提到的產能過剩挑戰，主要來源也是中國。

今天貿易部長會同時討論了塞夫柯維奇3月底的中國行。他向部長們簡報此行目標在重新平衡與中國的貿易及投資關係，重點包括產能過剩、政府補貼、歐盟產品進入中國市場障礙，以及中國在歐盟的投資。

塞夫柯維奇強調，中國在歐盟投資設立電動車產業鏈相關工廠，需有利於歐盟競爭力和就業，並聚焦技術移轉、研發、關鍵零組件由歐盟在地供應。

川普 關稅

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