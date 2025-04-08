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陸專家：組「零關稅同盟」包圍美國

聯合報／ 記者潘維庭／綜合報導

美國關稅風暴引發全球股市震盪，陸媒訪問專家看法認為，世界貿易體系將重構。中國首席經濟學家論壇理事劉煜輝表示，要破關稅戰，最好的進攻是「零關稅」，形成「零關稅同盟」對美國的包圍態勢。

銀柿財經報導，劉煜輝表示，與二○一八年時相較，目前的美國遠比那時脆弱，面臨股市高估值、高通膨、高利息等一系列問題，大陸則是在二○一六年就啟動金融去槓桿，進行供給側結構性改革，「該爆的雷早爆了，今天中國的供應鏈遠比那時候強大」。

劉煜輝認為，要破關稅戰，最好的進攻是「零關稅」，可以率先對東南亞、歐盟、一帶一路沿線國家實行零關稅談判，有意識形成「零關稅同盟」對美國的包圍態勢。

北大國家發展研究院教授姚洋則稱，大陸政府工具箱裡有足夠工具使用，以刺激國內需求，只要政策得當，並不需要特別擔心美國總統川普的關稅，會對大陸今年的經濟成長產生非常大的負面衝擊。

北京清華大學五道口金融學院講座教授鞠建東表示，接下來，中美將直接競爭，互拉朋友圈，美國已進入到下一個階段，開始與各國談判。談判的目的之一是建立「圍堵中國的百分之六十的關稅牆」，大陸須快速行動建設大陸的朋友圈，打破美國的包圍。

川普 關稅

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