聽新聞
0:00 / 0:00
若陸不撤銷對美報復關稅…川普擬對陸再增關稅 中止雙方會談
美國總統川普七日在社群媒體發文說，中國大陸若不在八日前撤銷對美國課徵的百分之卅四報復關稅，美國將對大陸額外加徵百分之五十關稅，在九日生效。此外，美國將中止所有與中方要求的會談。
川普說，中國在其已創紀錄的關稅、非貨幣關稅、對公司的非法補貼以及長期大規模的貨幣操縱之外，又罔顧警告加徵百分之卅四報復性關稅。
川普說，他已表明任何國家如果通過加徵額外關稅對美國進行報復，將立即被課徵新的、更高的實質關稅。
因此，如果中國在八日之前，不撤銷對美國課徵的百分之卅四關稅，美國將從九日起對中國加徵百分之五十的關稅，並中止大陸要求的會談，與其他國家的談判則將立即展開。
川普表示，他並非刻意引發股市拋售潮，「我也不希望讓什麼下跌，但有時要治病就得吃藥。」
對於美股市值蒸發數兆美元，他迄今未透露一絲收回關稅措施的跡象。
美國商務部長、財政部長到國家經濟會議主席均口徑一致表明，對多國開徵關稅不會延期。美商務部長盧特尼克接受哥倫比亞廣播公司訪問時展現強硬態度，他強調關稅措施將會持續實施。
川普上周末在佛州打完高爾夫後，搭乘空軍一號返回華府。他在專機上向記者表示，若要和受關稅影響的國家達成關稅協議，前提必須是消除美國的貿易逆差。
川普表示，他已和多位世界領袖通話，重申關稅目的是要完全消除美國的雙邊貿易逆差。但對以消費和便宜貨品帶動經濟的全球最大經濟體而言，這是一個艱鉅的任務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言