若陸不撤銷對美報復關稅…川普擬對陸再增關稅 中止雙方會談

美國總統川普七日在社群媒體發文說，中國大陸若不在八日前撤銷對美國課徵的百分之卅四報復關稅，美國將對大陸額外加徵百分之五十關稅，在九日生效。此外，美國將中止所有與中方要求的會談。

川普說，中國在其已創紀錄的關稅、非貨幣關稅、對公司的非法補貼以及長期大規模的貨幣操縱之外，又罔顧警告加徵百分之卅四報復性關稅。

川普說，他已表明任何國家如果通過加徵額外關稅對美國進行報復，將立即被課徵新的、更高的實質關稅。

因此，如果中國在八日之前，不撤銷對美國課徵的百分之卅四關稅，美國將從九日起對中國加徵百分之五十的關稅，並中止大陸要求的會談，與其他國家的談判則將立即展開。

川普表示，他並非刻意引發股市拋售潮，「我也不希望讓什麼下跌，但有時要治病就得吃藥。」

對於美股市值蒸發數兆美元，他迄今未透露一絲收回關稅措施的跡象。

美國商務部長、財政部長到國家經濟會議主席均口徑一致表明，對多國開徵關稅不會延期。美商務部長盧特尼克接受哥倫比亞廣播公司訪問時展現強硬態度，他強調關稅措施將會持續實施。

川普上周末在佛州打完高爾夫後，搭乘空軍一號返回華府。他在專機上向記者表示，若要和受關稅影響的國家達成關稅協議，前提必須是消除美國的貿易逆差。

川普表示，他已和多位世界領袖通話，重申關稅目的是要完全消除美國的雙邊貿易逆差。但對以消費和便宜貨品帶動經濟的全球最大經濟體而言，這是一個艱鉅的任務。