日相通話川普：應尋求擴大投資

美國總統川普宣布向全球加徵對等關稅，日本首相石破茂七日與川普通話，石破對川普表示，關稅會削弱日本的投資能力，雙方將繼續磋商。

電話會談中，石破表明，「不應採取片面的關稅措施，而是應尋求包含擴大投資在內、對日美雙方都有利的廣泛合作」。

日相石破茂七日表示，會持續要求川普降低對日加徵的關稅，但石破承認結果不會在「一夜之間」出爐。

路透報導，石破向國會表示，「政府因此必須採取一些可用手段」，緩解美國關稅造成的經濟打擊，提供國內企業資金援助及採取措施保護就業。

石破表示，川普決定對日本產品加徵關稅，「令人極為失望和遺憾」，日本會持續解釋沒有對美國做出任何不公平的事情。

石破說，願意盡快訪美和川普會面，「同時我們必須準備一套日本可採取的相關措施」。共同社報導，石破茂五日就表示，希望本周和川普通話。

川普對日本產品課徵百分之廿四對等關稅，日本經濟恐遭重大打擊。分析師預測，這項關稅恐導致日本經濟成長下滑百分之○點八。日本股市日經七日收盤暴跌超過百分之七。

韓聯社報導，南韓產業通商資源部七日表示，通商交涉本部長鄭仁教將於八日、九日訪美，會晤美國貿易代表葛里爾等官員，針對降低關稅進行磋商。