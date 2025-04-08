聽新聞
0:00 / 0:00

日相通話川普：應尋求擴大投資

聯合報／ 編譯羅方妤／綜合報導

美國總統川普宣布向全球加徵對等關稅，日本首相石破茂七日與川普通話，石破對川普表示，關稅會削弱日本的投資能力，雙方將繼續磋商。

電話會談中，石破表明，「不應採取片面的關稅措施，而是應尋求包含擴大投資在內、對日美雙方都有利的廣泛合作」。

日相石破茂七日表示，會持續要求川普降低對日加徵的關稅，但石破承認結果不會在「一夜之間」出爐。

路透報導，石破向國會表示，「政府因此必須採取一些可用手段」，緩解美國關稅造成的經濟打擊，提供國內企業資金援助及採取措施保護就業。

石破表示，川普決定對日本產品加徵關稅，「令人極為失望和遺憾」，日本會持續解釋沒有對美國做出任何不公平的事情。

石破說，願意盡快訪美和川普會面，「同時我們必須準備一套日本可採取的相關措施」。共同社報導，石破茂五日就表示，希望本周和川普通話。

川普對日本產品課徵百分之廿四對等關稅，日本經濟恐遭重大打擊。分析師預測，這項關稅恐導致日本經濟成長下滑百分之○點八。日本股市日經七日收盤暴跌超過百分之七。

韓聯社報導，南韓產業通商資源部七日表示，通商交涉本部長鄭仁教將於八日、九日訪美，會晤美國貿易代表葛里爾等官員，針對降低關稅進行磋商。

川普 關稅

延伸閱讀

陸回敬34%關稅！川普怒轟「利用美國數十年早賺夠」 點名拜登要負責

川普關稅恐改變醫療行為 醫界憂心：小病忍耐 不再就醫

想讓中產階級再次偉大！專家揭川普「關稅終極目標」 推測將持續實施

TikTok在美出售期限再延75天 北京：依大陸法律處理相關問題

相關新聞

若陸不撤銷對美報復關稅…川普擬對陸再增關稅 中止雙方會談

美國總統川普七日在社群媒體發文說，中國大陸若不在八日前撤銷對美國課徵的百分之卅四報復關稅，美國將對大陸額外加徵百分之五十...

逾50國與美談關稅 越印馬表態不報復

美國財政部長貝森特六日表示，已有五十多國接觸白宮，希望針對解除關稅展開協商。川普上周宣布開徵對等關稅措施後，越南、印度、...

納瓦羅：別想降關稅就完事 「非關稅欺騙」才是關鍵

美國將對越南課徵百分之四十六對等關稅，越共總書記蘇林喊出「對美零關稅」，建議美方對越南課相似稅率。美國總統川普的貿易與製...

日相通話川普：應尋求擴大投資

美國總統川普宣布向全球加徵對等關稅，日本首相石破茂七日與川普通話，石破對川普表示，關稅會削弱日本的投資能力，雙方將繼續磋...

陸專家：組「零關稅同盟」包圍美國

美國關稅風暴引發全球股市震盪，陸媒訪問專家看法認為，世界貿易體系將重構。中國首席經濟學家論壇理事劉煜輝表示，要破關稅戰，...

對等關稅談判 白宮證實台灣聯繫美方

美國總統川普日前宣布對等關稅政策，賴清德總統下令將赴美談判。根據路透社報導，白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Ha...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。