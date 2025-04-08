逾50國與美談關稅 越印馬表態不報復

美國財政部長貝森特六日表示，已有五十多國接觸白宮，希望針對解除關稅展開協商。川普上周宣布開徵對等關稅措施後，越南、印度、馬來西亞等國近日先後表明不會實施報復關稅。

越南（對等關稅稅率百分之四十六）

越共中央總書記蘇林向川普提議，將對美國進口貨品取消所有關稅，以換取美國不要對越南貨品徵收任何額外關稅，並要求將川普將關稅措施實施日期從四月九日延後至少四十五天。

中國大陸（稅率百分之卅四）

大陸宣布自十日起對美國所有進口商品加徵百分之卅四關稅，實施稀土出口管制，並在世貿組織對美國提起訴訟等多項反制。

印度（稅率百分之廿六）

印度政府表示不會對美國對等關稅採取報復行動，而是將重點放在和川普政府進行談判，以達成降低關稅的雙邊貿易協議。印度政府也正接觸出口商，以評估關稅可能產生的影響，以及可以為企業提供的支持。

日本（稅率百分之廿四）

日本決策官員表示，不排除任何因應選項，但目前還沒有明確跡象顯示東京是否會採取報復措施。

馬來西亞（稅率百分之廿四）

馬來西亞不考慮實施關稅報復。總理安華表示，馬來西亞身為東協輪值主席國，將主導東南亞國家「提出一致區域性立場，維持開放且有韌性的供應鏈，並確保東協的集體聲音能清楚且堅定地在國際舞台上被聽見」。安華表示他已經和越南總理范明政通話，討論區域集體因應方式，他也和來訪的印尼總統普拉博沃會談。

英國（稅率百分之十）

英國首相施凱爾表示，他將在本周宣布支持英國經濟和企業的措施，提升競爭力並動用產業政策來協助英國企業免遭風暴，最快在本周公布的措施可能包括緊急監管改革，減少繁複作業，並針對陷入困境的產業提供減稅優惠。英國政府也計畫提前宣布放寬電動車目標，以減輕汽車產業邁向淨零排放過程中的負擔。