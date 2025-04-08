聽新聞
0:00 / 0:00

逾50國與美談關稅 越印馬表態不報復

聯合報／ 記者顏伶如、編譯劉忠勇／綜合報導
越南提議對美國商品實施零關稅，換取美國取消對越南的對等關稅。圖為越南河內的鞋廠。（路透）
越南提議對美國商品實施零關稅，換取美國取消對越南的對等關稅。圖為越南河內的鞋廠。（路透）

美國財政部長貝森特六日表示，已有五十多國接觸白宮，希望針對解除關稅展開協商。川普上周宣布開徵對等關稅措施後，越南、印度、馬來西亞等國近日先後表明不會實施報復關稅。

越南（對等關稅稅率百分之四十六）

越共中央總書記蘇林向川普提議，將對美國進口貨品取消所有關稅，以換取美國不要對越南貨品徵收任何額外關稅，並要求將川普將關稅措施實施日期從四月九日延後至少四十五天。

中國大陸（稅率百分之卅四）

大陸宣布自十日起對美國所有進口商品加徵百分之卅四關稅，實施稀土出口管制，並在世貿組織對美國提起訴訟等多項反制。

印度（稅率百分之廿六）

印度政府表示不會對美國對等關稅採取報復行動，而是將重點放在和川普政府進行談判，以達成降低關稅的雙邊貿易協議。印度政府也正接觸出口商，以評估關稅可能產生的影響，以及可以為企業提供的支持。

日本（稅率百分之廿四）

日本決策官員表示，不排除任何因應選項，但目前還沒有明確跡象顯示東京是否會採取報復措施。

馬來西亞（稅率百分之廿四）

馬來西亞不考慮實施關稅報復。總理安華表示，馬來西亞身為東協輪值主席國，將主導東南亞國家「提出一致區域性立場，維持開放且有韌性的供應鏈，並確保東協的集體聲音能清楚且堅定地在國際舞台上被聽見」。安華表示他已經和越南總理范明政通話，討論區域集體因應方式，他也和來訪的印尼總統普拉博沃會談。

英國（稅率百分之十）

英國首相施凱爾表示，他將在本周宣布支持英國經濟和企業的措施，提升競爭力並動用產業政策來協助英國企業免遭風暴，最快在本周公布的措施可能包括緊急監管改革，減少繁複作業，並針對陷入困境的產業提供減稅優惠。英國政府也計畫提前宣布放寬電動車目標，以減輕汽車產業邁向淨零排放過程中的負擔。

川普 關稅

延伸閱讀

川普威脅大陸撤回報復性關稅 否則加徵50%關稅

32%對等關稅 台灣出口茶葉銷美居冠憂衝擊

遭美國關稅重擊！歐盟副主席指「會借鏡疫情措施」 保護歐洲就業市場

陸回敬34%關稅！川普怒轟「利用美國數十年早賺夠」 點名拜登要負責

相關新聞

若陸不撤銷對美報復關稅…川普擬對陸再增關稅 中止雙方會談

美國總統川普七日在社群媒體發文說，中國大陸若不在八日前撤銷對美國課徵的百分之卅四報復關稅，美國將對大陸額外加徵百分之五十...

逾50國與美談關稅 越印馬表態不報復

美國財政部長貝森特六日表示，已有五十多國接觸白宮，希望針對解除關稅展開協商。川普上周宣布開徵對等關稅措施後，越南、印度、...

納瓦羅：別想降關稅就完事 「非關稅欺騙」才是關鍵

美國將對越南課徵百分之四十六對等關稅，越共總書記蘇林喊出「對美零關稅」，建議美方對越南課相似稅率。美國總統川普的貿易與製...

日相通話川普：應尋求擴大投資

美國總統川普宣布向全球加徵對等關稅，日本首相石破茂七日與川普通話，石破對川普表示，關稅會削弱日本的投資能力，雙方將繼續磋...

陸專家：組「零關稅同盟」包圍美國

美國關稅風暴引發全球股市震盪，陸媒訪問專家看法認為，世界貿易體系將重構。中國首席經濟學家論壇理事劉煜輝表示，要破關稅戰，...

對等關稅談判 白宮證實台灣聯繫美方

美國總統川普日前宣布對等關稅政策，賴清德總統下令將赴美談判。根據路透社報導，白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Ha...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。