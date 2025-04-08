避免關稅衝突成貿易戰 德國籲冷靜面對川普新政

中央社／ 柏林7日專電

美國總統川普對全球祭出對等關稅措施，歐盟遭課20%。德國總理蕭茲已與歐洲各國領袖及業界密集協商，強調「歐洲不是軟柿子」，但在捍衛自身利益同時，歐盟也必須團結、冷靜面對，避免關稅衝突進一步升溫成貿易戰。

德國DAX指數重挫6%，今天早上開盤時一度跌幅超過10%，德媒稱是「黑色星期一」，為新冠疫情（Covid-19）爆發後最嚴重的股災。

德國聯邦政府在今天召開例的行記者會，回應導致全球股災的關稅衝擊。發言人希伯許特萊（SteffenHebestreit）說明，聯邦政府正高度關注國際金融市場反應，強調官方當前不會情緒化回應關稅衝擊，需謹慎與歐盟合作，避免關稅衝突升溫成貿易戰。

他指出，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）這幾日已與英國首相及歐盟執委會副主席塞夫柯維奇（MarošŠefčovič）就相關問題交換意見，並持續與德國產業界領袖保持密切聯繫。

歐盟貿易部長會議今天在盧森堡召開，聚焦先前美方對鋼鋁加徵關稅的反制措施。希伯許特萊在會議前表示，會議應不會觸及川普2日公布對全球課「對等關稅」一事，但強調德國與歐盟立場一致，不會主動挑起貿易戰，而是希望「進一步消除貿易壁壘」。

根據德新社（dpa）掌握消息，歐盟在川普上任後曾向美提議雙方「工業品免關稅」，上週五歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）向媒體重申，這項提議仍然有效。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）則在近日提出，應在美國與歐洲間建立全面免關稅的自由貿易區，對此說法，希伯許特萊回應，德國聯邦政府一貫支持「自由與公平貿易」，但關稅政策需透過歐盟與美國官方協商達成。

另有記者詢問川普對歐洲課20%關稅，目的是否想製造混亂，讓歐洲趨弱勢，對此，希伯許特萊表示，德國政府不做「美方有意升高美歐衝突」的假設，相信美國政府的行動仍以維護其本國利益為出發點。

他補充，德國政府正積極研判美方關稅政策背後的戰略意圖，並提及美國保守派智庫傳統基金會（Heritage Foundation）主導的「2025計畫」（Project2025），指出美國可能意在推動製造業回流，並藉關稅收入提供財政資源、進而減稅。

針對如何避免進一步升高的衝突，希伯許特萊強調，德國的回應將建立在「理解與冷靜」之上，「首先搞清楚並深入理解美方這項決策對歐洲企業與消費者的實際影響」，不會貿然進入貿易衝突升級漩渦，並會與歐盟團結一致面對川普關稅挑戰。

川普 關稅

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